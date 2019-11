"La ciencia no es una secta, nos atacan porque tocamos intereses creados"

Iván Arjona Pelado (Tarragona, 1980) llegó a la cienciología a través de sus padres. Con 22 años fue nombrado presidente de la Iglesia de la Cienciología en España. Ayer participó en un ciclo de conferencias organizado por el departamento de Derecho Privado de la Universitat de les Illes Balears con motivo de los 40 años de la Ley de Libertad Religiosa. La cienciología está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas en España desde 2007.



P ¿La cienciología es una secta?

R No. Es una entidad religiosa reconocida por tribunales y gobiernos y expertos en sociología de la religión, historia de la religión, filosofía de la religión€ Etimológicamente, secta significa 'división de'. Y nuestra iglesia no viene de ninguna otra, es nueva. Y si miramos el concepto social, de grupo cerrado y tal, nada de eso. tenemos una sede al lado del Congreso, con unas vitrinas espectaculares€'Si quieres vernos, aquí estamos'. Pero somos nuevos, hay desconocimiento y tocamos intereses creados, hay gente en el mundo de la religión que no quiere perder influencia y si ve nuevos movimientos trata de denostarlos, ya les pasó a los cristianos.



P ¿Cuántos seguidores tiene la cienciología en España?

R Somos unos 11.000



P En entrevistas de hace más de diez años daba esa misma cifra, ¿es normal?

R Sí, venimos de un ataque brutal a nuestra iglesia durante 30 años y cuesta limpiar eso, pero nuestras actividades y la aceptación social van creciendo. Ahora tenemos una fundación reconocida por el ministerio de Educación y por la ONU. En el mundo somos unos 10 millones. En Baleares tenemos datos de unas 100 o 150 personas que han hecho cursos o se han interesado, pero no puedo decir que sean cienciólogos. Tenemos 16 sedes en España.



P John Travolta y Tom Cruise son los cienciólogos más famosos, ¿en España han enganchado a alguna celebridad?

R Sí, pero no puedo dar nombres. Creo que nos ayuda. A pesar de que hay muchos titulares sensacionalistas, al final la gente se interesa. No se trata de ir convirtiendo a la gente, pero sí que sepan. Por eso ahora tenemos un canal de televisión.



P¿Cuáles son los principales postulados de la cienciología?

R Creemos tres cosas: primero, somos seres espirituales e inmortales; segundo, la naturaleza del ser es buena; y tercero, las capacidades del ser son infinitas.Nos reencarnamos y con lo que nos va pasando vamos añadiendo capas y vamos perdiendo esencia y capacidad, pero mediante conocimiento y asesoramiento espiritual, que nosotros llamamos 'auditación', una persona recupera su capacidad de estar junto a los otros; de no estar enfadado; de poder autocorregirse...



P Suena más a pseudoterapia que a religión.

R Esto de pseudoterapia€ La religión siempre ha tenido este factor terapéutico. El bienestar es físico, emocional y también espiritual, todas las religiones atienden esto. Nosotros tratamos de facilitar la vida en el 'más acá' y cuando tienes ya cierto control, ya puedes mirar hacia lo espiritual.



P Quienes los tachan de secta los acusan de obligar a los cienciólogos a separarse de sus familias, ¿es cierto?

R Nada más lejos de la realidad ¿Hay familias que se separan? Sí, pero como en todos los lados. Anda que hay familias que no se hablan. Para la cienciología no es bueno, pensando en la superviviencia futura, que una familia se separe. Mis padres son los dos cienciólogos, mi hermana ha estado, pero ahora ya no. La secretaria de la fundación es ciencióloga y su marido no.

Se nos acusó de estar relacionados con la enfermedad que acabó con Franco, con la Revolución de los Claveles de Portugal, el asesinato de Carrero Blanco... Todo eso decía el escrito de acusación del fiscal, lo que muestra la animadversión hacia un movimiento por ser nuevo, desconocido y que puede que esté pisando llagas que no debería pisar. No digo que la cienciología haya sido perfecta, sea perfecta o lo vaya a ser. Tratamos que lo sea, pero está formada por humanos. En el 82 hubo con una redada a punta de metralleta en el hotel Meliá Castilla, con la prensa esperando en la puerta, todo preparadito, más de 80 personas acabaron en los calabozos. En 2001 fuimos juicio, duró siete meses y acabó con absolución de todas las acusaciones.Te acusan de que si impuestos, coacciones, amenazas, práctica ilegal de la medicina€ era el Código Penal entero. Yo con 18 años entré a ayudar al equipo que preparó la defensa. No soy jurista, pero siempre he tenido mucho interés. Había 17 cienciólogos acusados sin pruebas de infinidad de barbaridades impensables. Seguro que hubo gente que cometió un error, pero que te acusen de hacer cosas con dolo cuando lo único que quieres es ayudar a la gente... Somos una religión más que ofrece respuestas, a unos les valen y a otros no.La condena está recurrida ante las Naciones Unidas.Los cursos los hace si uno quiere. El dinero siempre es un tema complicado. Hay que entender que somos una religión que nace en EEUU y que su modelo no permite una financiación estatal. No quiero que tus impuestos paguen mis iglesias, pero yo tengo que pagar la luz todos los meses. Lo justo es que pague quien se está beneficiando de las enseñanzas de la iglesia.Tenemos servicios gratuitos. Y los eventos, como bodas, ceremonias de asignación de nombre€ son gratuitos. Pero nos tenemos que financiar. Si pides dinero al Estado eres malo porque pides dinero al Estado, pero si te autofinancias eres malo porque vendes cursos.Si tú quieres evadirte de tus problemas lo tendrás más fácil si vas a un sitio que es bonito, que en invierno tiene calefacción y aire acondicionado en verano€ ¿Por qué vas a tener que ir a sentarte sobre una piedra? La sede de Madrid la pagaron cienciólogos de todo el mundo. Es lujosa, pero la iglesia a nivel internacional tiene un poder de compra importante con lo que consigue precios baratos. Es dinero bien invertido.

P Al fundador de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard , se le atribuye la frase "La mejor manera de hacerse millonario es fundar tu propia religión". Esto no ayuda a desmontar estas acusaciones de afán lucrativo.

R Esta frase está probado en tribunales alemanes que es falsa. Hay mucha desinformación malintencionada.

Hay personas que necesitan ayuda, sobre eso no hay ninguna duda, pero somos opuestos a que la ayuda sean drogas, psicofármacos o electroschock. Hay científicos que demuestran que el electroschock no ayuda, sino que daña, y lo mismo con los psicofármacos.Yo no le digo a nadie que no se tome la medicación.No solo lo dice la cienciología.No, yo lo veo positivo. Cada vez más personas son conscientes, y estudios científicos lo dicen también, que esos fármacos no ayudan. Estoy a favor de que haya más investigación para ayudar a esas personas. La cienciología no tiene el método, pero dudo que drogarles sea la solución.No es nuestro público objetivo. Yo no tengo forma de ayudar a las personas que están a ese nivel.Tengo familia y amigos que son homosexuales y conozco cienciólogos que lo son y eso no les acarrea ningún problema. Es cierto que Hubbard en su primer libro sobre la mente, Dianética, en 1950, dice que es una aberración. Pero en 1984 en su libro Camino a la felicidad dice "sé fiel a tu pareja sexual". Y antes había mandado una directiva a todas las iglesias diciendo que no debían meterse en las prácticas sexuales de sus miembros. Ahora, hay gente que tiene problemas con ser homosexual y si quieren ayuda les vamos a ayudar, no a corregirlos ni convertirlos ni nada así, pero sí a que se aclaren.Yo no lo puedo decir, pero diría que sí. En España aún no se ha dado esta situación. Yo no sería contrario. Si ellos se quieren, quién soy yo para decirles nada. En la cienciología no somos hombres ni mujeres, somos seres espirituales. Yo lo veo así, igual hay otros cienciólogos que lo ven de otra manera, no es doctrina esto tampoco.