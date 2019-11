Armengol confía en Sánchez para mantener el veto al diésel en 2025

La presidenta del Govern, Francina Armengol, confía en el Gobierno de Pedro Sánchez para mantener el veto a nuevos vehículos diésel en Balears a partir de 2025. Después de las reticencias expresadas por sus socios de Més y Més per Menorca por la suspensión del artículo que fija esta fecha límite a la espera de la ley nacional de Cambio Climático, Armengol mantuvo ayer que la prohibición "sigue vigente" y que "no se modifica la ley". Sobre la falta de garantías de que se apruebe la ley nacional, tal y como cuestionan sus socios ecosoberanistas, la presidenta tildó de "ridículo" pensar que el Gobierno no tendrá ley de Cambio Climático antes de 2025.

La presentación por parte del Govern de la estrategia de sostenibilidad de la Agenda Balear 2030 se vio ayer eclipsada por el acuerdo alcanzado entre Govern y Madrid para dejar en stand-by el veto al diésel en el archipiélago y por las reticencias ante esta decisión de uno de los partidos miembros del Govern, Més, y de los socios externos de Més per Menorca.

"La ley sigue vigente, no se modifica", mantuvo ayer la presidenta Armengol ante preguntas de los medios sobre los efectos de la suspensión, señalando que la prohibición al diésel se aplicará en 2025. La presidenta insistió en que el acuerdo con Madrid pasa por dejar en suspenso el artículo a la espera de la ley nacional de Cambio Climático, que, según aseguró, "está ya muy avanzada" y que "podrá exceptuar a los territorios insulares para hacer su propia regulación".

Precisamente, el miércoles, Més y Més per Menorca cuestionaban el acuerdo por la "falta de garantías" de que esta ley se acabe aprobando cuando todavía no hay ni una mayoría para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. A ello, Armengol respondió que confía en que haya Gobierno "rápido" y que es "ridículo" pensar que no haya ley nacional de Cambio Climático antes de 2025. "¿Alguien piensa que el Estado estará más de cinco años en hacer una ley de Cambio Climático cuando el mes que viene acoge una cumbre mundial del clima?", se preguntó la presidenta. Además, la presidenta apuntó que "si no se hace la ley, defenderemos nuestra ley con todos los elementos jurídicos".

En esta línea, desde el Govern explican que si el Gobierno no cumple con su parte del acuerdo, está en manos de Balears levantar la suspensión, aplicar el veto en 2025 y dejar que sea el Tribunal Constitucional quien resuelva.



"Sabemos cómo define el TC"

Armengol defendió que con el acuerdo "nosotros ganamos" insistiendo en que era necesario evitar el recurso al Constitucional. La presidenta señaló que ante la discrepancia con Madrid sobre a quién pertenece la competencia, "al final es el Tribunal Constitucional quien define de quién es cada competencia y sabemos cómo suele definir, pero ese es otro debate", lamentó la presidenta.