Beatnik, el restaurante de moda donde celebrar las cenas de Navidad

El restaurante Beatnik, desde el 11 de noviembre hasta el 31 de diciem-bre, ofrece una selección especial de menús y propuestas para cada una de las celebraciones navideñas que están por llegar; comidas y cenas para grupos, Nochebuena y Nochevieja.

En este restaurante de aspecto cosmopolita, familias, amigos y empresas pueden encontrar un lugar donde poder disfrutar de unas agradables fiestas navideñas desde el momento de la comida o la cena hasta pasada la medi-anoche, momento en el que el restaurante se convierte en uno de los clubs nocturnos de moda en el centro de Palma.

Desde su apertura, el restaurante ha sabido elaborar una carta donde la cocina mediterránea, asiática y latina se fusionan para crear interesantes sugerencias gastronómicas que incluyen ingredientes locales y sostenibles. Sus menús de Navidad son una muestra de ello donde se ob-servan platos con diferentes referencias culturales.

Comida o cena de empresa

Desde el 11 de noviembre hasta el 23 de diciembre, el restaurante ofrece un menú para grupos, tanto para el día como para la noche, que consta de 2 platos a elegir para compartir de cada compuesto:

ENTRANTES

Sopa rellena de navidad

Parfait de pato, chutney de manzana, dátiles y brioche

Salmón gravalax, crème fraiche con pan de centeno tostado y alcaparras

Carpaccio de remolacha y melocotón marinado

Langostinos TNT

Langostinos en tempura, mayonesa japonesa picante y cebollino

PRINCIPALES

Cochinillo asado con verduras de temporada y patatas confitadas

Lubina crujiente, risotto de gambas, mojo rojo y puerro crujiente

Magret de pato a la parrilla con salsa de ciruelas y verduras de invierno asadas

Gyozas de setas, cebolletas y trufa en salsa de coco y champiñón

POSTRES

Parfait de turrón con bizcocho de chocolate y piña

Mugcake vegano de crema de cacahuetes y chocolate servido con sorbete de coco y frutas marinadas

El precio es de 55 P.P. e incluye media botella de vino blanco o tinto por persona. También ofrecen barra libre 1h 25€ P.P. / 2H 45€ P.P.

Comida o cena de Nochebuena

Para la comida o cena de Nochebuena, el restaurante ofrece, por el mis-mo precio y condiciones, el mismo menú pero con algunas variantes en sus platos.

ENTRANTES

Chuletitas de cordero, miel, soja, sriracha, semillas de sésamo

Salmón gravalax, crème fraiche con pan de centeno tostado y alcaparras

Carpaccio de remolacha y melocotón marinado

Langostinos TNT

Langostinos en tempura, mayonesa japonesa picante y cebollino

PRINCIPAL

Costilla estofada, salsa BBQ, chalotas crujientes y cebolla tierna

Lubina, risotto de gambas, mojo rojo y puerro crujiente Grilled

Magret de pato a la parrilla, salsa de ciruelas servido con verduras asadas de temporada

Gyozas de setas, cebolletas y trufa en salsa de coco y champiñón

POSTRES

Parfait de turrón con bizcocho de chocolate y piña

Tarta de chocolate y caramelo

Mugcake vegano de crema de cacahuetes y chocolate servido con sorbete de coco y frutas marinadas

Después de la cena, y bajo el lema 'Follow your inner moonlight. Don't hide the madness', el restaurante adquiere una atmosfera de club clandestino gracias a su aspecto underground inspirado en la Nueva York de los años 50. Ofrecen cócteles de autor al ritmo de la música de Puro Group.

Cena de Nochevieja

Por otro lado, para Nochevieja, Beatnik ha preparado un menú y un evento especial de etiqueta en el que el brillo y la elegancia serán los protagonistas. Ofrecen una experiencia donde se dará homenaje al legendario club nocturno Studio 54 con música en directo. Además, todos los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales en el rooftop

Ofrecen dos tipos de menús y diferentes packs de bebidas disponibles para consultar en la página web de Purohotel.

VIP GALA DINNER

MENU ILIMITADO PARA COMPARTIR



Remolacha asada

Sashimi de atún

Tacos de langosta

Rollitos de langosta

Gambas TNT

Chuleta de cordero a la plancha

Ensalada César

Mini burgers Beatnik

Brochetas de pollo con mantequilla

Brochetas de pulpo a la parrilla

Tarta de queso New York

Tarta de caramelo y chocolate

Selección de quesos

299€ P.P. Reservas para un mínimo de 2 y un máximo de 10 comensales. Desde las 19:00 a las 19:30 bienvenida con una copa de champagne y canapés. Bebidas ilimitadas. Acceso al buffet a partir de las 21:15. Acceso al rooftop para visualizar los fuegos artificiales.

ALL YOU CAN EAT & DRINK

BUFFET



Sushi variado

Tiradito de vieira con verduritas

Tartar de salmón con aguacate

Tapa de verdura con crema mediterránea, carne y queso

Rollos de berenjena, albahaca y queso Philadelphia

Bocaditos de patata con salsa tahini

Patata confitada con yema de trufa y cebolla caramelizada

Vegetales salteados al vapor con aderezo de sésamo

Brocheta de tomate asado y queso de cabra

Ravioles de pato con salsa de ciruelas

Langostino crujiente, shiitakes y limoncillo

Cubo de Rubia Gallega con trufa

Tapa de cordero en pan de pita con yogurt y salsa de hierbas

Hamburgesas mini de queso

Tarta de queso mini

Tarta de chocolate y caramelo

Crumble de pera con helado de almendras

250€ P.P. Mínimo de 2 y un máximo de 10 comensales. Incluye barra libre: Selección Puro (vino blanco, rosado y tinto), cerveza, cava y refrescos hasta las 23:55. Horario de 21:30 a 23:30.