Un refugiado saharaui en la calle: una protesta de hambre y frío

Mahjub Bismir, de 45 años, lleva desde anoche en la calle Puerto Rico, sin comer y con una manta por todo refugio frente a las gélidas temperaturas. Desde 2014, cuando llegó de Noruega como refugiado, ha permanecido en la calle. Hasta ahora pernoctaba en Ca l'Ardiaca, el centro de indigentes gestionado por el Consell, pero no quiere volver. "Allí te tratan como a un perro". Dice que no le aceptan en otros centros de acogida porque está adscrito al Consell, y ya está harto. "Prefiero morir en la calle".

Habla un español casi perfecto, porque desde 1993 ha pasado largas temporadas en el país. Cuenta que en Marruecos, en los territorios ocupados al Sáhara, estudió derecho y ejerció como activista de derechos humanos. Fue encarcelado y posteriormente viajó a Noruega como refugiado. "Allí estaba bien, sus servicios sociales funcionan". Pero en 2014 lo trasladaron a España.

"El día que me trajeron, de Oslo a Barcelona, ya me esperaba la Policía en el aeropuerto. Uno de ellos comentó a un compañero que ya había llegado el paquete". No sabía que yo le entendía. Le dije que no no era ningún paquete". Desde que llegó a España está viviendo en la calle. En Barcelona le dijeron que en Mallorca podría tener ayuda de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, y le pagaron el billete a Palma, pero su situación aquí no ha mejorado.

"Llevo un año viviendo en Ca l'Ardiaca, y ya no puedo más. Si estás tirado en la calle, si no te puedes dar ni una ducha, ¿cómo vas a encontrar un trabajo?". En este tiempo ha tenido trabajos temporales en hostelería, como friegaplatos o camarero, pero ahora no tiene nada. Se queja de que en otros centros de acogida no le aceptan, porque les aparece que él está adscrito al Consell, por lo que no le dan otras opciones que Ca l'Ardiaca,

Anoche decidió sentarse en la calle Puerto Rico, protegido únicamente por una manta y sin nada de come. Una ambulancia del 061 le trasladó a Son Espases, para someterle a un examen psicológico, pero le dieron el alta y volvió al mismo lugar: "Solo quiero un techo hasta que encuentre un trabajo"