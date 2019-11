"Hicimos un vídeo contra la violencia de género porque las tres somos feministas"

"Las tres somos feministas y cada vez hay más casos de violencia de género. Por eso, tuvimos la idea de hacer este vídeo". Xisca Bauzà, Magalí Deprez y Lucía Ramírez, de 14 años, lo tienen muy claro. "La profesora de catalán nos dijo que teníamos que hacer un trabajo, un producto, un anuncio institucional. Al principio, no teníamos ninguna idea. Luego, pensamos en hacer un anuncio contra la violencia de género. Además, se acercaba la fecha del 25N", detallan las tres alumnas de tercero de la ESO del instituto Joan Maria Thomàs, en Palma. Hoy se ha presentado este vídeo en el centro educativo, ante el delegado del Gobierno de Balears en funciones, Ramon Morey, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Julia Vázquez.

Morey y Vázquez han entregado esta mañana 230 pulseras contra la violencia machista a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del instituto Joan Maria Thomàs. Se trata de unos brazaletes de color lila con el lema ´Estimar no és controlar´, que pretenden concienciar a los adolescentes sobre el problema de la violencia de género y sobre ciertas conductas negativas en las relaciones de pareja. En total, se han elaborado 16.600 pulseras para los alumnos de centros públicos y concertados de Mallorca que cursen tercero y cuarto de la ESO.

El vestíbulo del Joan Maria Thomàs se ha llenado de jóvenes hoy a las diez de la mañana. Más de 200 personas han aplaudido durante el acto que se enmarca en las jornadas del próximo 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Los adolescentes, muy ilusionados, no han dudado en ponerse la pulsera violeta en su muñeca. No ha faltado la música en un centro especializado en el arte. Matías, uno de los alumnos, ha tocado una pieza al teclado. La directora del instituto, Neus Porcel, ha indicado que estas pulseras simbolizan el rechazo a la violencia machista, "una de las peores vergüenzas de nuestra sociedad".

El delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, en presencia de Julia Vázquez y Cati Martín, representante del AMIPA, ha felicitado a las alumnas que han realizado el vídeo y ha destacado que uno de los ejes para acabar con esta lacra social es "educar en igualdad" a los jóvenes. "La educación es esencial para crear una sociedad libre de violencia contra las mujeres", ha insistido Morey.

"El lema de las pulseras Estimar no és controlar es esencial entenderlo", ha subrayado Morey. El delegado ha hecho referencia a un informe sobre la percepción de la violencia de género en la adolescencia que apunta a que uno de cada tres jóvenes considera natural o aceptable que tu pareja te controle, controle tu teléfono móvil, como te tienes que vestir o lo que tienes que hacer. "Esto es un tipo de violencia. Lo tenemos que cortar de raíz. No es admisible de ninguna manera", ha sentenciado Morey, quien ha apostado por unas relaciones sanas entre los jóvenes alejadas de los celos y de la posesión.

"No tendría que existir la violencia de género", recalca Lucía Ramírez, de 14 años. "Hay muchas víctimas, por las redes sociales aparecen vídeos... Hay que denunciar. Nosotras decimos en el anuncio que las víctimas no tengan miedo a denunciar, que llamen al teléfono 016, que no están solas. Hay mucha gente que puede ayudar y apoyar", añaden sus dos compañeras, Xisca Bauzà y Magalí Deprez, todas ellas estudiantes de danza en el Conservatorio. "Nosotras también lo podríamos sufrir porque este problema empieza muy pronto", indican las alumnas. "El vídeo lo hemos hecho todo nosotras con los teléfonos móviles. Nadie nos ha ayudado, ni nuestras madres con el maquillaje. Aún no sabemos la nota que nos van a poner", admiten las tres menores sin dejar de sonreír. "El lema del anuncio es ´Ens volem vives´", concluyen.