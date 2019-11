Baleares animará a denunciar a Ryanair si se confirma el alcance de la sentencia

Baleares animará a los usuarios de aerolíneas a denunciar a Ryanair si se confirma el alcance de la sentencia que ha declarado nulo que la compañía low cost cobre un suplemento por el equipaje de mano.

Así lo ha confirmado hoy el director general de Consumo del Govern, Félix Alonso, a través de su cuenta de Twitter. "Una vez analizada la sentencia y si confirmamos que la compañía está obligada a rectificar, aconsejaremos a las personas usuarias que presenten reclamaciones", ha asegurado.

El juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid ha declarado nula la política de equipajes de Ryanair, en virtud de la cual la aerolínea cobra un suplemento a los pasajeros con tarifa estándar que viajan con maleta de mano y un accesorio personal.

La sentencia considera que la medida "es abusiva" y contraviene la directiva comunitaria. Además, la magistrada exige a Ryanair que suprima de los contratos esta cláusula, que debe ser "desterrada" y la condena a devolver los 20 euros que cobró a una viajera que cargaba, además de su bolso, una maleta pequeña que "podía ser perfectamente en cabina".

No obstante, la sentencia no tiene por objeto la declaración de nulidad de la cláusula contractual de la compañía, si no la devolución del importe a la pasajera. No obstante, marca el camino de casos semejantes en los que se piden cantidades adicionales que sirven para aumentar el precio del billete al imponer restricciones que no están amparadas por ninguna norma.

Hace 15 meses la asociación de consumidores Facua denunció a Ryanar ante los ministerios de Comercio y Consumo por cobrar la maleta de mano. La asociación consideró ya entonces abusivo que la aerolínea incluyera un coste extra por el equipaje con el que hasta ahora el pasajero podía volar gratuitamente.

En agosto de 2018 la erolínea anunciaba un cambio en su política de equipaje de mano. Si hasta ese momentoi los pasajeros podían ir al embarque con un bulto de pequeñas dimensiones y otro de hasta 10 ilos, la compañía señalaba que para todos los vuelos que salieran con posterioridad al 1 de noviembre cobraría entre ocho y diez euros por este segundo equipaje, que deberá ser entregado en las mesas de facturación.

Consubal, la asociación de consumidores de Baleares, también denunció la nueva política de equipajes de Ryanair. La entidad entendió ya en el aquel momento que la nueva política de Ryanair "entra en total contradicción" con la normativa de navegación aérea respecto a la obligación de la aerolínea de transportar por el mismo precio del billete al pasajero y su equipaje de mano.

En concreto, el artículo 97 de la ley establece que "el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje" con los límites de peso y volumen fijados por el reglamento. "No se considerarán equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo", recoge el texto legal.

Consubal sostuvo ya entonces que la medida de Ryanair "sería ilegal", por lo que exigirá que "se deje de aplicar y se devuelvan los importes que los pasajeros hayan podido abonar por este concepto, que van de los 6 a los 25 euros".