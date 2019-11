'Ante las violencias machistas, reaccionemos', la nueva campaña del 25N

Dos actrices representan un texto durante cinco minutos en un vagón del tren o del metro de Palma. Se trata de una performance que simula una charla cotidiana entre dos amigas que se encuentran durante un trayecto. Mediante esta conversación, los espectadores, pasajeros del transporte público, pueden percatarse de las situaciones, actitudes y reacciones que alertan de indicadores de la violencia machista.

Esta performance forma parte de la campaña institucional que ayer presentó en la estación intermodal de Palma el Consell de Mallorca, bajo el lema 'Ante las violencias machistas, reaccionemos', para conmemorar el 25N, el día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Esta iniciativa pretende dar a conocer las señales que advierten de los casos de violencia machista y anima al entorno de las víctimas a romper el silencio y reaccionar, así como informar de los recursos especializados.

La campaña del Consell, cuyo lema es compartido entre las instituciones como por ejemplo los ayuntamientos de la isla o el Govern, a través del IBDona, hace hincapié en que la lucha contra las violencias machistas es una responsabilidad compartida, de instituciones públicas, entidades y de la población en general.

La consellera de Presidencia, Teresa Suárez, ha recordado que se trata de un "problema estructural". Mientras, Rosa Cursach, directora insular de Igualdad y Diversidad, ha recalcado que todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de reaccionar ante las violencias machistas. El Govern ofrece ayudas a las víctimas como descuentos en el transporte público. El 25N contará con talleres y la lectura de un manifiesto.



Comfem



La red de comunicación feminista Comfem ha puesto en marcha una campaña para concienciar de la responsabilidad de los medios a la hora de tratar la violencia machista. Así, desde ayer y hasta al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, IB3 Ràdio emitirá cinco cuñas en las que se irán señalando las malas praxis que se repiten al hablar de estos casos.

Esta campaña también se hará desde las redes sociales del colectivo, donde se irán compartiendo buenas prácticas para tratar la materia. Bajo el lema 'Contra el machismo no valen medias tintas', el colectivo reivindica "la necesidad de un periodismo responsable" que "no trate los casos de violencia machista como hechos aislados y no revictimice a las mujeres que han sufrido" esta violencia.