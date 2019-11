Més per Menorca advierte: "No es el momento" de invertir 20 millones en el metro

La ampliación del metro hasta el Parc Bit sigue dividiendo a la mayoría de izquierdas en el Parlament. El portavoz de Més per Menorca, socio externo del Govern, Pep Castells, ha alertado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "no es el momento" de invertir 20 millones en la ampliación del metro al Parc Bit: "Es una inversión injustificable, un capricho".

"No es el momento, sabemos cuál es la situación económica del Govern", ha señalado hoy en su pregunta en el pleno del Parlament el menorquín, señalando que "ahora tocan inversiones productivas, con efecto multiplicador, no deficitarias". "Lo veo como un AVE a escala isleña, una gran infraestructura que es un capricho", ha considerado el menorquín apuntando que los 600 pasajeros diarios previstos no justifican la inversión: "Lo mismo se puede hacer con un menor coste".

La presidenta Armengol se ha aferrado a que la infraestructura está recogida en el plan de Movilidad del Govern para "quitar coches de la carretera" ante la "saturación" y rebajar las emisiones contaminantes para luchar contra el Cambio Climático.