Las cuentas del Pacto avanzarán pese al "toque de atención" de Més per Menorca

Los presupuestos del Govern superarán hoy un nuevo trámite ya que quedarán tumbadas las cuatro enmiendas a la totalidad de los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos, Vox y El Pi. Sin embargo, las cuentas siguen sin suscitar el apoyo total de las formaciones de izquierdas y Més per Menorca se abstendrá en la votación como "toque de atención".

Pese a las dudas iniciales de los socios externos del Pacto por el malestar por lo que consideran la "perversión de la ecotasa", finalmente el único desmarque previsto es el de los dos diputados de Més per Menorca, que, no obstante no apoyarán las enmiendas a la totalidad, sino que se abstendrán, según su portavoz Pep Castells como "toque de atención" y en previsión de presentar sus enmiendas parciales a las cuentas.

Con la abstención de los dos diputados menorquines, el Pacto tumbará por 30 votos a 27 las enmiendas a la totalidad de la oposición, que centra sus críticas en las elevadas previsiones de ingresos y en los primeros recortes.