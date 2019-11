CCOO abandona la negociación del ERE de Thomas Cook

CCOO ha decidido abandonar la negociación del ERE de Thomas Cook por "la acumulación de despachos de abogados externos" que están asesorando a los trabajadores". Desde el sindicato se considera que el proceso debería ser de carácter laboral y no "transitar" por "derroteros puramente mercantiles".

Así lo ha confirmado este martes Gustavo Magro, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Illes Balears. El sindicato, que ha emitido un comunicado para informar de su decisión, sigue estando a disposición de los trabajadores con sus propios servicios jurídicos para atender a los miembros de la plantilla de Thomas Cook.

"Desde el principio nos involucramos al máximo", recuerda Magro, tanto en las negociaciones a nivel autonómico como estatal para poner en marcha medidas para contrarrestar la quiebra del grupo británico y apoyar a los trabajadores. Sin embargo, "ha habido siempre bufetes de abogados", asegura el representante sindical, cuando desde CCOO se considera que la vía negociadora "no pasaba" por ahí por tener otros intereses que "no son los laborales". Así "no nos sentimos cómodos", asegura Magro.

Se da la circunstancia de que el despacho que asesora a la comisión representativa de los trabajadores es Pomar & Martos Abogados, que coincide que es el que trabaja con UGT. Desde CCOO se asegura que no es "exactamente" esa la razón de que abandonen la negociación del ERE de Thomas Cook. "Se han enviado escritos al juez sin el consenso del resto" que está participando en el proceso, y se critica que al "encontrarse con hechos consumados", abandonan.

Por su parte, los trabajadores agradecen el apoyo recibido por CCOO que ha sido "crucial", lamentan que el sindicato se retire justo cuando se van a "discutir los temas laborales". No obstante, uno de sus portavoces defiende que ante el proceso judicial en el que están inmersos necesitaban "apoyo en el área mercantil". Empezaron con el despacho Illeslex Abogados y después lo cambiaron por el actual. "No queremos conflictos", defienden el portavoz de la plantilla.