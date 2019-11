Armengol a Company: "La que está vacía es su cabeza, de ideas"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha criticado en el pleno del Parlament de este martes que el líder del PP, Biel Company, le haya vuelto a preguntar por si la aplicación del Régimen Especial de Baleares (REB) se realizará el 1 de enero de 2020, una cuestión que ha considerado "repetitiva y demagógica". "La que está vacía es su cabeza, de ideas", le ha espetado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, Company ha criticado que no se aceptara el REB del PP, que estaba a punto de materializarse, y que, sin embargo, luego se aceptase un REB "vacío" del que, además, "aún no ha llegado ni un euro". "Si lo hubiera aceptado, no tendría que poner dinero de la 'ecotasa' para la ampliación del tren", ha puesto como ejemplo.

Ante esto, Armengol le ha dicho que el REB ya está en vigor e incluye la garantía del descuento del 75% para los vuelos entre Baleares y la península y entre las islas, que de esta manera no se tiene que aprobar "presupuesto a presupuesto; así como las inversiones de transición energética mediante las cuales "ya se ha tirado" el segundo cable entre Mallorca y Menorca.

Respecto al factor de insularidad, que tiene como objetivo compensar en materia de inversión pública por la situación geográfica de las Islas, Armengol ha dicho que está condicionado por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se podrán materializar cuando haya un gobierno en España.