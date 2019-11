Más de 6.200 alumnos tendrán beca de comedor este curso

Un total de 6.258 alumnos recibirán una beca de comedor este curso: 3.498 de centros públicos; 2.462 estudiantes de concertados; 278 niños de hasta tres años matriculados en escoletes públicas y 20 en escoletes privadas que forman parte de la red complementaria. Es el primer año que las familias de los niños de la etapa 0-3 pueden optar a estas ayudas.

Este curso las ayudas llegan a 2.000 estudiantes más y se mantiene la misma proporción de beneficiarios por redes de enseñanza respecto al año pasado: alrededor del 60% son de la pública y el 40% de concertada.

La incoporación de la etapa 0-3 y la gran cantidad de alegaciones recibidas han provocado que este año las familias no supieran hasta ayer, dos meses después del inicio de curso, si tenían derecho a beca o no. A lo largo de la legislatura pasada se trabajó para que los padres al menos supieran antes de empezar las clases si iban a tener la ayuda o no, pero ya el año pasado las listas de beneficiarios no llegaron a los centros hasta noviembre.

Este curso Educación recibió 10.999 solicitudes (un incremento del 30% respecto al periodo 2018-2019), de las cuales han sido aceptadas un 56%.

La Conselleria destacó ayer que del total de solicitudes, 10.352 corresponden a ayudas por motivos socioeconómicos y 647 a ayudas por motivos de transporte.



Una reserva para 'nouvinguts'

Este curso se han destinado millones de euros a becas de comedor, casi uno más que el anterior ejercicio. Una partida de 10.000 euros ha quedado reservada para cubrir las necesidades de los alumnos que lleguen a Balears de aquí a final de curso.

El cálculo del número de beneficiarios que se publican en las listas definitivas se ha realizado a partir del presupuesto del cual se ha destinado 3.458.624 euros a las ayudas de comedor por motivos socioeconómicos, las mayoritarias, y 31.482 euros a las ayudas de comedor por motivos de transporte.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) calificó ayer de "insuficiente" el presupuesto dedicado a las becas y lamentó que 3.033 familias con necesidad han quedado excluidas pese a haber presentado la documentación que "avala su necesidad y su derecho" a recibir una beca. Para evitar que se repita esta situación, la Federación exige que la dotación presupuestaria del próximo curso sea "realista" y llege a los 4,6 millones.

FAPA exigió que las ayudas se abonen "de forma inmediata" antes de que acabe este año.