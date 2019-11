Conversación del fiscal y el subinspector: "Quien quería colarte la filtración del informe de Cursach fue Santafé"

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán entregaron ayer al juzgado la transcripción de una conversación en la que pretenden demostrar un supuesto intento de la excúpula policial de Palma, formada por el exjefe superior, Antonio Jarabo, el exinspector Antonio Suárez, y el comisario José Luis Santafé, para responsabilizar al citado fiscal de la filtración del informe económico de Cursach. El magistrado y el fiscal pretenden que con esta prueba se admita la querella contra la excúpula policial, que ha sido rechazada. Esta conversación, de la que existe una grabación, la mantuvieron el pasado mes de junio Subirán y el subinspector del Grupo de Blanqueo, que fue detenido y que en estos momentos está suspendido. Fue una llamada telefónica que le realizó Subirán al policía, quien no se muestra muy dispuesto a hablar, debido a la difícil situación personal, profesional y familiar que está atravesando. "Escucha Subi, no podemos hablar, que estoy temblando, que no se puede...".



Prefiere no hablar

A pesar de que el policía prefiere dar por terminada la conversación, Subirán quiere que le aclare la reunión que tuvo con los mandos policiales. "Tuviste una reunión, no sé con quién, pero tú me dijiste que con Suárez, Santafé y Jarabo, en la que decían aquello de que todo apuntaba al fiscal y que te metieras con el fiscal". El policía confirma dicha reunión. "Si, si eso es así Subi, yo nunca he dicho una mentira de nada, pero es que ahora estamos en una situación especial, es que me estoy poniendo nervioso, es que estoy suspendido, es que yo tengo que mirar por mis hijas, tengo que mirar por mi puto ombligo".

El policía insiste en dar por terminada la conversación. "Tengo ganas de llorar, es que no quiero que nadie pelee por mí, ya peleo yo y mi abogado que para eso está...yo te lo agradezco mucho, pero nos ha llevado a una situación asquerosa". El subinspector responsabiliza de lo ocurrido a un compañero policía, con el que ahora está enemistado. "Es el que consiguió que echaran a Manolo (el juez), es el que ha hecho esta puta mierda".

El funcionario lamenta la difícil situación económica a la que le ha llevado su suspensión de empleo y sueldo. "Yo miro por mis hijas. Escúchame, hoy me han dado un certificado. ¿Tu sabes mi sueldo después de 24 años? Me he convertido en un puto mileurista". Subirán no se da por vencido y le reconoce que el juez Penalva no era partidario de que hablara con él, pero cree que es importante que se aclare el tema de la filtración del informe. Por ello, le pregunta si fue el exjefe superior, Antonio Jarabo, el que quiso atribuirle la filtración. El subinspector de policía le rectifica y asegura: "no fue Jarabo, fue Santafé".



Estoy destrozado

El subinspector le anuncia a su interlocutor que después va a llamar a su abogado y le va a contar la conversación que han mantenido. "No puedo Subi, es que estoy destrozado, te agradezco la llamada en el tema personal, pero es que estoy destrozado, no puedo, te agradezco la llamada, pero es que no podemos hablar".

Subirán no coincide con el policía en que no puedan hablar, pero éste le insiste en no hacerlo más. "Esto es una grandísima mierda y yo lo siento mucho, pero a mí la dignidad no me va a pagar la hipoteca, ni me va a pagar el cole de las niñas. Que como siga así no voy a poder pagar, entonces yo miro por mi ombligo. Yo siento mucho lo que ha pasado de verdad. Es que te tengo en el corazón y cuando te dije eso (las maniobras de la cúpula policial) es que te quiero a muerte, pero esto nos ha llevado a una auténtica mierda".

En ese momento el fiscal cree que debe dar por terminada la conversación, aunque le recuerda al subinspector que él y el juez han podido demostrar que "el atestado policial está manipulado completamente" y le agradece su amistad. "Me pareces un tío responsable, me pareces un tío profesional y además un buen amigo, honrado y honesto, porque te faltó el tiempo para avisarme que nada más y nada menos Jarabo, el comisario Santafé y Suárez, nada más y nada menos que la cúpula, te dicen que tu hicieras un informe en el que yo fuera el filtrador, cuando yo no tenía ni siquiera ese informe", concluye Miguel ángel Subirán.