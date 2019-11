El Govern inicia el Plan para reducir la presión humana en es Trenc sin 'numerus clausus'

El Govern ha acordado hoy iniciar la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos con el objetivo de que su uso público sea "compatible" con la preservación de este espacio protegido, según ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir. Las medidas que incluirá el PORN, según ha precisado, intentarán de manera "indirecta" limitar la "presión humana", pero sin establecer "numerus clausus" en cuanto al máximo de personas que puedan acceder ya que el Govern no tiene competencias para ello al tratarse de un espacio de dominio público.

Así, entre las iniciativas que se incluirán en el PORN se encontrarán la regulación del uso turístico, la distribución de aparcamientos alejándolos de las playas, la limitación de tumbonas y chiringuitos o los usos recreativos del parque.

Mir ha insistido en que el PORN profundizará en medidas que ya se han iniciado para limitar la concentración humana en "la zona más sensible del Parque", es decir la costa de es Trenc y ses Covetes.

El inicio de un PORN supone que no se podrán llevar a cabo actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica de este espacio que puedan imposibilitar o dificultar de manera importante lograr los objetivos del Plan. Así, hasta que se apruebe no se podrá otorgar ninguna autorización, licencia o concesión que suponga actos de transformación sensible sin contar con un informe favorable de la administración ambiental.

Mir ha mostrado su deseo de que el PORN quede aprobado a finales del próximo año, aunque ha admitido que será complicado ya que exige una larga tramitación, en la que se incluye la presentación de alegaciones y resolución de las mismas.