Trabajadores de Thomas Cook denuncian que Madrid ignora a empresas interesadas en ellos

Trabajadores de Tomas Cook en Palma se han vuelto a manifestar este miércoles frente a su sede en el polígono de Son Valentí, en Palma, para denunciar que se sienten "decepcionados" con la ministra de Industria, Turismo y Comercio en funciones, Reyes Maroto, y "rehenes" de la administración concursal que dirime el final de In Destination Incoming tras la quiebra del grupo británico.

En medio de las negociaciones que mantienen con el administrador concursal, Josu Echeverría, de PWC, representantes de los trabajadores declaran sentirse "decepcionados por parte de la señora Reyes Maroto" tras la visita que les hizo el pasado 18 de octubre, cuando tras reunirse con la administración concursal y parte de la plantilla anunció que trabajaban de forma conjunta para lograr vender parte de In Destination Incoming y reducir el impacto laboral de la crisis provocada por la caída de Thomas Cook.

En el día que han cobrado la última nómina que esperan, la de octubre, -"ya no queda más dinero en caja" , advierte Valeria Kniaz-, denuncian que se les ha utilizado "para hacer campaña política". Aseguran que ha habido "cinco ofertas de empresas" para contratar empleados o bien comprar proyectos de In Destination Incoming, pero el Gobierno "ha hecho caso omiso" y "no da respuestas". Al respecto, desde el ministerio de Turismo este diario no ha logrado respuesta.

Representantes de la plantilla confiaban en beneficiarse de un trasvase a otras compañías manteniendo su antigüedad y condiciones laborales. Sin embargo, "ahora que las elecciones han terminado ya no somos interesantes para su causa", le espetan directamente a la ministra Maroto. Asimismo, a pesar de que el Govern procedió a partir del viernes pasado al pago de la subvención de 500 euros por trabajador mientras se resuelve su situación, también declaran sentirse decepcionados en el acompañamiento en el proceso de su recolocación.



"Queremos que nos echen"

"Yo prefiero cobrar mi seguro de desempleo que es lo que me corresponde, comenta Soledad, una de las trabajadoras. "Queremos que nos echen y empezar una vida laboral".

Otra de sus quejas pasar por la negativa del administrador concursal, a otorgarles permisos retribuidos "sin darnos una explicación lógica" y mantenerlos "sin trabajo" en la oficina palmesana. Aseguran sentirse "rehenes" de una situación que se alarga sin soluciones a corto plazo. Además, recuerdan que como ellos hay otros trabajadores en Canarias y la península, que dependen de la sede palmesana, centro financiero para Europa de Thomas Cook y call center de servicio a los clientes. En total, siguen atrapadas en el proceso concursal alrededor de 450 personas.

La ministra Maroto anunció en Londres, en el marco de la World Travel Market, el interés de EasyJet en comprar "unidades de negocio" para recolocar trabajadores. Al respecto, la aerolínea ha adquirido los slots de Thomas Cook en los aeropuertos británicos de Gatwick y Bristol. También la ministra había adelantado en Palma, en octubre, que se reuniría durante la feria turística con representantes de Hays Travel, cadena de agencias de viaje británico que compró oficinas de Thomas Cook en Reino Unido. Al parecer, ese encuentro no se celebró. Otra de las compañías a las que apuntó la socialista fue el Grupo Wamos, que incluye las minoristas Nautalia, entre otras filiales y que adquirió parte del negocio del grupo británico en Bélgica.



Descontento con TUI

Por otro lado, se demuestra también descontento con TUI, que hizo público que tendría una deferencia especial con los empleados de su antigua rival. "No había nada concreto para nosotros, fue simplemente marketing" critica Kniaz.

Mientras, los trabajadores siguen teniendo que ir a la sede de Thomas Cook donde "no tenemos nada que hacer" mientras se les aconseja que cumplan sus horarios a rajatabla y la empresa incumple la normativa relativa al fichaje de los trabajadores. En el caso de los fijos-discontinuos, ya deberían habe finalizado sus contratos, se recuerda. Y aquellos que trabajan con contrato con obra y servicio tienen más difícil que se resuelvan sus casos porque se ha de analizar cada caso concreto al haber estado desempeñando funciones diferetnes a las reflejadas por escrito.