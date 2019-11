El PSIB insta a Sánchez a pactar esta vez un Gobierno sí o sí

Los partidos del arco parlamentario balear han valorado hoy los resultados electorales de ayer en la convocatoria inicialmente prevista para hablar de los temas que llevarán al pleno de mañana y de la agenda política de la semana.

El PSIB-PSOE fue el primero en comparecer y su portavoz Sílvia Cano, obviando el fuerte retroceso en número de votos cosechado el pasado domingo, ha proclamado a su formación como clara ganadora en los últimos seis comicios celebrados en este país. Enfrentada a la necesidad de dar estabilidad al país, la portavoz socialista ha instado a Sánchez a ponerse manos a la obra. "Esta vez hemos de entendernos sí o sí. Tenemos una segunda oportunidad que no podemos desaprovechar", ha advertido recordando que la derecha, en estas situaciones, no las desaprovecha.

Por su parte Gabriel Company, líder del PP, se ha congratulado de que su partido se haya recuperado del varapalo sufrido en los comicios del pasado mes de abril. "Hemos pasado de ser la cuarta fuerza política de las islas a la segunda y a muy corta distancia del partido socialista. Uno de los tres diputados perdidos por Sánchez ha sido aquí", ha resaltado. Sobre los resultados cosechados por Vox y por las formaciones indepedentistas, Company lo ha tenido claro al señalar a los, en su opinión, culpables de este ascenso: "Sánchez y Armengol son una fábrica de hacer extremistas".

Quien no ha podido ocultar su satisfacción ha sido Sergio Rodríguez, de Vox, que ha comparecido en lugar de Jorge Campos, "enfermo tras visitar ayer los colegios electorales en una jornada marcada por las inclemencias del tiempo", ha excusado. Tras preguntarse qué está esperando Armengol para sacar a los "radicales" de Més de su Govern, Rodríguez no quiso entrar a valorar la dimisión de Albert Rivera, conocida antes de su comparecencia, pero ha planteado que quizá no deba ser la única dimisión para desbloquear la actual situación política en el país, ha señalado sugiriendo que Sánchez también debería apartarse para garantizar la gobernabilidad.

Patricia Guasp ha comparecido acompañada por todo su grupo para calificar la dimisión de su ya exlíder de "decisión valiente que le honra y coherente tanto con sus principios como los de su partido. No estamos aquí por los escaños", ha subrayado. Tras valorar que ayer (por el pasado domingo), se eligió "más Sánchez, más Vox y menos centro", la portavoz de Ciudadanos ha remitido a la decisión de sus militantes para elegir al sucesor de Rivera. "Lo van a decidir nuestros militantes en un congreso extraordinario. Pero la decisión de Rivera es la mejor en estos momentos para reconstruir el centro político", ha valorado.

Desde Unidas Podemos, Alejandro Gómez ha recalcado que "ahora, negociar un gobierno progresista es una obligación moral que represente en el Congreso la pluralidad que ha emanado de las urnas". Tras recordar que esta repetición electoral solo ha servido para "dar más alas al bipartidismo y a la ultraderecha", no ha entrado a valorar si la participación de Más País de Errejón en estos comicios ha restado más votos al PSIB o a Unidas Podemos. "La izquierda en Balears ha perdido un diputado en favor de Vox", ha resumido.

Desde Més per Mallorca, Miquel Ensenyat ha interpretado que los comicios de ayer no han servido para descongestionar la situación y ha instado por ello a Sánchez a negociar de una vez un Gobierno con todas las fuerzas progresistas de este país entre las que no ha dudado en incluir a los partidos soberanistas.

Por último, Jaume Font, de El Pi, ha lamentado "el egoísmo y la irresponsabilidad de los partidos estatales en los últimos seis meses" de la misma manera que tras unos nuevos comicios generales en Madrid no haya ninguna voz que represente los intereses de los ciudadanos de las islas: "Teruel existe. Es evidente que Balears, no".