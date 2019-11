Un aniversario de narices

Los espectadores acudieron ayer al Teatre Principal "bajo su responsabilidad y sin ningún tipo de coacción" –dijo una voz en off– para disfrutar por primera vez de los 19 payasos de Sonrisa Médica fuera de un hospital.

Aparecieron en la platea y sorprendieron a los numerosos niños asistentes, pero la misma voz tuvo que recordarles que "los espectáculos se realizan encima del escenario", por lo que raudos se subieron a él. "Doctor Átomo, usted también". Salían y entraban en escena uno tras otro o varios a la vez, perfectamente 'descoordinados' en sus papeles, preparándose para la celebración del 25 aniversario de la entidad y provocando incesantes risas entre los más pequeños.

"Tenemos que cambiar el día de la gala, porque no nos va bien. ¿Podéis mirar en la agenda qué día os va bien?", pidió una payasa al público. Se lo pensó mejor y no tuvieron que marcharse, sino que comenzó la "¡fiestuqui!", gritó otro, de los "25 años y cinco días", tal como puntualizó un tercero. Tras contar a los asistentes, hacerles participar diciendo "yeee", "ohhh" y tirarles enormes globos caídos del techo, aparecieron de nuevo todos de golpe, o casi todos, ya que se contaron a sí mismos y los números no salían. Faltaban los payasos de Menorca y Eivissa. Las cuatro de las Pitiüses arribaron en camilla y los tres restantes, a pie poco después por el pasillo y con un mapa en la mano. Se habían perdido y creían que aún estaban en el aeropuerto. "Ostras, qué sala de espera tan grande". Ahora sí, comenzó la función, tras pedir permiso por teléfono.

Hace 25 años, la pequeña Laura estuvo hospitalizada en París y allí fue atendida por los payasos de la asociación Le Rire Médecin. Les pidió a sus padres, Miquel Borràs y Sylvia Chaki, eso mismo en la isla. Y lo cumplieron. Los cómicos representaron aquellos inicios y las dificultades que tuvieron que superar hasta que "hace 25 años y cinco días una pareja de payasos entró en Son Dureta, los primeros payasos de hospital de España". La iniciativa se consolidó y, debido a su éxito, se extendió al resto de hospitales del archipiélago, ya que Sonrisa Médica demostró que son la mejor medicina.

Durante la segunda parte de la gala se entregaron losa la fundadora de Le Rire Médecin,; a la paciente de la etapa inicial de Sonrisa Médica, por su superación; al colaborador y psicólogo; y alpor ser benefactor de la

El humor terapéutico que cada día ofrecen a los niños enfermos de los hospitales públicos de las islas se extendió ayer a todos los asistentes a la gala de aniversario, que salieron del Principal con una nariz roja y una gran sonrisa.