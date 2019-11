El Govern confía en la negociación para atar el apoyo a sus presupuestos

El Govern confía en la negociación que queda por delante para atar el apoyo a sus presupuestos. Mientras los socios externos de Més per Menorca meditan presentar una enmienda a la totalidad y la diputada de Formentera, Silvia Tur, y el diputado de Esquerra Unida, Pablo Jesús Jiménez, no garantizan su voto a las cuentas por el malestar con el uso de la ecotasa para cuadrar las cuentas, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, da por hecho que al final "habrá presupuestos".

A día de hoy los presupuestos del Govern sólo tienen garantizados 28 votos -los 19 del PSIB, 5 de Podemos y 4 de Més. Los otros cuatro diputados de izquierdas que restan para llegar a los 32 que apoyaron la investidura y de los que al menos dos son necesarios para tener una mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos son los dos diputados por Menorca, la diputada de Gent per Formentera y el diputado de Esquerra Unida, miembro del grupo de Podemos pero con libertad a la hora de votar en el Parlament.

El reparto de los fondos de la ecotasa, acaparados este año por el Govern y que en muchos casos irán destinados a proyectos sin ninguna vinculación ambiental, han causado malestar en los socios externos, especialmente en Més per Menorca, que decidirá en asamblea si presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Con las enmiendas a la totalidad por seguro de PP, Ciudadanos y Vox y la ya anunciada por El Pi, si Més per Menorca se sumara, ya no se podrían descolgar de los presupuestos ni Silvia Tur ni Jiménez.



Conversaciones con MpM

"Recuerdo las negociaciones de los otros presupuestos y siempre los socios externos intentan negociar las partidas que les benefician o que mejoran sus presupuestos", defendió ayer Pilar Costa, señalando que "se negociarán las enmiendas para llegar a un acuerdo". "Ya he tenido conversaciones con Més per Menorca", informó la portavoz del Govern, que dio por hecho que "habrá presupuestos". "No habrá ningún apoyo a las enmiendas a la totalidad de la oposición", se mostró segura.

Sobre si cabe la posibilidad de echar atrás el reparto de la ecotasa tal y como exige por ejemplo la diputada por Formentera en relación a los 10 millones al metro, Costa se limitó a señalar que "el Govern está dispuesto a negociar" pero que "mantiene y defenderá los presupuestos aprobados".