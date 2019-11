Las cuentas de Armengol, en el aire por las dudas de cuatro diputados

La presidenta del Govern, Francina Armengol, en estos momentos, solo cuenta con 28 diputados que le apoyarán los presupuestos, cuando necesita un mínimo de 30. Hay cuatro parlamentarios de la izquierda que no han asegurado su voto favorable a las cuentas del Govern, enfadados con el reparto de la ecotasa y la "perversión" de los proyectos elegidos.

A los dos de Més per Menorca, que están pendientes de reunir a sus órganos para decidir su voto, se suma el de la diputada por Formentera, Sílvia Tur; y el de Izquierda Unida, Pablo Jesús Jiménez, que se presentó con Podemos pero con libertad de voto.

El desmarque de Més per Menorca, por sus críticas por la "perversión" de la ecotasa, dejaba en manos de Sílvia Tur, diputada por Formentera, la aprobación de las cuentas del Govern. No obstante, la parlamentaria de la Pitiüsa menor explicó ayer que tiene que consultar con la coalición con la que se presentaron, que está formada por Gent per Formentera, Izquierda Unida y el PSOE de la isla. De todas formas, Tur aseguró que ella convocará a la coalición para decidir el voto: "Pondremos sobre la mesa dos cuestiones importantes para apoyar estos presupuestos. En primer lugar nos deben asegurar la licitación de las frecuencias de la mañana y las de última hora de la noche del barco de Eivissa a Formentera, un servicio que las navieras no lo quieren hacer pero el Govern debe garantizarlo". Asimismo, Sílvia Tur manifestó sus críticas por el reparto de la ecotasa: "Estamos en contra de que con el dinero del Impuesto de Turismo Sostenible se pague el metro, creemos que no se debe ni pagar con fondos del Govern, deben ser de Madrid y esta cuestión será importante a la hora de decidir nuestro voto en los presupuestos".

Sílvia Tur dejó claro que ella, pese a ser elegida en una coalición con el PSOE, tiene libertad de voto en el Parlament.



El diputado de Izquierda Unida

Por si esto fuera poco, otro diputado progresista que votó la investidura de Francina Armengol también podría desmarcarse y no apoyar los presupuestos. Se trata de Pablo Jesús Jiménez, diputado por Menorca de Izquierda Unida que se presentó dentro de la lista de Podemos. Sin embargo, Jiménez tiene libertad de voto y ya se ha desmarcado en alguna otra ocasión de Podemos y del resto de partidos de la izquierda que dan apoyo al Govern Armengol.

Juanjo Martínez, coordinador de Izquierda Unida en Balears, señaló ayer que "el lunes nos reuniremos para decidir el voto de nuestro diputado en los presupuestos y también nuestra postura en la coalición de Formentera sobre las cuentas del Govern". Martínez se mostró muy crítico con el reparto de los proyectos de la ecotasa y dejó claro que ello puede influir en la decisión de apoyar los presupuestos: "No estamos de acuerdo en que se pague el proyecto del tren con los fondos del impuesto turístico, se debe sufragar con un convenio ferroviario aportando dinero el Estado. Nuestro diputado tiene libertad de voto y la asamblea decidirá nuestra postura en este apartado y en la coalición de Formentera".

El coordinador de Izquierda Unida recordó que ya se han desmarcaron del Pacto que apoya al Govern en la elección del senador autonómico, ya que Podemos no les consultó, y también en las ayudas a Thomas Cook.

Al igual que la coalición de Formentera e Izquierda Unida, Més per Menorca también se reunirá la próxima semana para acordar el sentido de su voto en las cuentas de sus dos diputados adscritos al grupo mixto.