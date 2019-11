Las cuentas de Armengol, en manos de la diputada de Formentera Silvia Tur

Francina Armengol puede llegar a tener serias dificultades para aprobar los primeros presupuestos de su segunda legislatura. De hecho, en estos momentos depende exclusivamente de la diputada de Gent per Formentera adscrita al grupo mixto, Silvia Tur, para poder sacar las cuentas del año 2020. Los dos diputados de Més per Menorca están meditando seriamente presentar una enmienda a la totalidad por la "perversión en el reparto de la ecotasa" y ello puede significar que no apoyen los presupuestos. Si la diputada de Formentera sigue el mismo camino que sus compañeros de grupo mixto, el pacto liderado por Armengol solo tendrá 29 votos y quedará en franca minoría para sacar adelante las cuentas.

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, aseguró ayer que "la ejecutiva del partido se reunirá para decidir si presentamos una enmienda a la totalidad, ya que nosotros solo tenemos un acuerdo de investidura, no de apoyo incondicional al Pacto". Castells, que es presidente de la comisión de Hacienda, considera que "el reparto de la ecotasa es una perversión de la ley y no estamos de acuerdo". De igual modo, apuntó que "yo le comuniqué nuestra postura a la consellera de Presidencia, Pilar Costa, y a nuestra compañera del grupo mixto Silvia Tur, pero no sé que piensa hacer ella". El diputado de Més per Menorca recordó que hay un acuerdo del Consell de Menorca en contra del reparto de la ecotasa y criticó que incluyeran el conservatorio de Maó y la Escuela de Hosteleria de Ciutadella, cuando son infraestructuras que debe hacer el Govern con sus fondos.

Por su parte, Silvia Tur, en varias ocasiones ha dejado clara su independencia: "Y0 me debo al partido de Gent per Formentera, no al PSOE". Tur, que tras las elecciones llegó a un acuerdo con los socialistas para repartirse el escaño de diputado de su isla, ya advirtió que de no cumplirse el 50% de los acuerdos pactados no pensaba dejar el cargo al PSOE.

Francina Armengol tendría la posibilidad de recurrir a El Pi de Jaume Font para aprobar los presupuestos. Sin embargo, Font hoy monta un acto con sus alcaldes ante el Consolat para protestar contra el reparto de la ecotasa.