BBVA destaca las ventajas de invertir en renta variable

­Las claves de la inversión en renta variable fueron el eje del Foro Banca Privada organizada por BBVA y Diario de Mallorca. Bajo el título 'Invertir en renta variable en 2019: ¿hora de ser valientes o prudentes?', la jornada levantó expectación entre los interesados en el mundo de las finanzas, que acudieron a las 17.30 horas al Club Diario de Mallorca para escuchar los análisis y consejos de los expertos que participaron en el foro.

Los temas que se hablaron giraban entorno a cómo reducir riesgos de inversión y qué actitud deben tener los inversores a las puertas de una desaceleración económica y en el contexto de una situación económica inestable. También se habló de las estrategias para lograr una adecuada distribución de la cartera de inversiones y de cómo obtener rentabilidad en los mercados actuales, entre otros temas de interés para los inversores y los agentes financieros.

Luis Foix, el director de zona de Balears de BBVA, presentó la jornada y dio la bienvenida a los presentes. La apertura del coloquio la hizo Luis Viñals Izquierdo, el director de Banca Privada de la Dirección Territorial Este, quien presentó a los participantes. Enrique Marazuela , CFA (analista financiero certificado) director de inversiones de la Banca Privada de BBVA España y presidente de CFA Society Spain fue el primero en intervenir, dando las claves acerca de la desaceleración que está afectando al crecimiento global. Aunque asume que no estamos en recesión ni esta es inminente ni inevitable, aseguró que no debe saltar la alarma porque este es el curso natural de los ciclos económicos. La evolución económica en España apunta a un PIB menor al que se esperaba hace tres meses, pero que no levanta alarmas teniendo en cuenta el contexto internacional.



Por otra parte, Marazuela habló del significativo crecimiento económico de los mundos emergentes como el sudeste asiático, China o India. Sobre Latinoamérica, en cambio, explicó que dada su situación política y social las cifras de crecimiento han bajado hasta el 0,9% en la región. De todas formas, afirmó que "desigualdad y pobreza son términos distintos. La pobreza extrema se irá reduciendo hasta que en 2050 sólo existirá a nivel marginal". El director de inversiones de la Banca Privada también aseguró que "la inflación actual no es un problema", así como que "la era del petróleo caro y escaso se ha acabado" debido a las alternativas que sustituyen los hidrocarburos, como la energía solar fotovoltaica o la eólica y el aumento de la producción del crudo en Estados Unidos. Otro aspecto que destacó Marazuela es que los tipos de interés se mantendrán bajos en los próximos años.

El siguiente ponente fue Manuel Pérez Serra, director de Banca de Patrimonios de BBVA Balears. Pérez, que tiene más de 20 años de experiencia en BBVA, explicó los diferentes análisis que se realizan para incorporar activos en las carteras de banca privada, principalmente dos: el análisis de riesgo operacional y el cuantitativo y cualitativo. Aseguró que el foco se pone en la due diligence, mediante el que se hacen auditorias internas de las empresas candidatas. Explicó que con el objetivo de preservar el capital de sus clientes, BBVA aplica filtros y estándares "muy exigentes" a las empresas, que son objeto de intensivos estudios por parte de los gestores de fondos.

El último ponente, Rodrigo Utrera, es el responsable de renta variable de BBVA en España y Europa. Habló de los mercados imprevisibles y de las inversiones "con sensatez y la cabeza fría". Aseguró que a la hora de invertir, sólo un 10% de los parámetros a tener en cuenta son númericos, y el otro 90% consiste en la psicología del comportamiento del inversor. En este sentido, remarcó la importancia de no dejarse llevar por el miedo y la paranoia colectiva a la hora de invertir, pues a menudo la situación económica se presenta al público con tintes sensacionalistas y los inversores cometen malas decisiones bajo el pánico. Además, remarcó la diferencia entre el perfil del inversor y el del especulador, y la importancia de entender que ambas actividades son distintas: "Nosotros somos inversores, no especuladores". Explicó que "el mercado de las inversiones a corto plazo no tiene sentido, es irracional y errático", por lo que se ha de invertir "a largo plazo, con sentido común y evitar los sesgos de la locura del corto plazo". "Siempre va a haber miedos, siempre va a haber riesgos, lo que uno tiene que entender es que esta vez no es diferente", concluyó Utrera.

Luis Viñals cerró el evento apelando al sentido común y advirtió que no hay que dejarse llevar por el pánico por la desaceleración actual ya que sino, el consumo caerá y la desaceleración será más intensa. "No hay que tenerle miedo a un momento que por ciclo económico, lo que hay que buscar es un buen compañero que gestione nuestras inversiones y conozca nuestro perfil inversor", concluyó Viñals.