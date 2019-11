Todos los sindicatos de profesores reclaman quitar el control horario

Todos los sindicatos de profesores de la enseñanza pública se han puesto de acuerdo para exigir a la conselleria de Educación que retire el sistema de control de horario. Así lo ha acordado la Junta de Personal Docente No Universitario y así lo han registrado hoy de manera formal representantes de los seis sindicatos que forman parte de la Junta.

Los sindicatos han criticado "la inmovilidad" de la conselleria de Educación y han acusado al director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, de hacer una "lectura tergiversada" de la última mesa sectorial en la que se trató este tema ya que dijo que se había llegadó a un principio de acuerdo sobre la implantación del sistema de marcaje horario.

Tales declaraciones y el bloque de la situación motivaron una reunión extraordinaria de la Junta el pasado martes en la que acordaron solicitar la retirada "inmediata" del sistema de control horario puesto en marcha el pasado septiembre. Piden volver al sistema que se utilizaba hasta la fecha: un control que cada centro establecía en función de su autonomía y la normativa de la dirección general de Personal Docente.

La Junta denuncia que con la implantación de este nuevo sistema la Conselleria "lo único que ha hecho ha sido generar un problema donde antes no había ninguno". Los representantes sindicales consideran que esta maniobra es "una cortina de humo o maniobra de distracción" para no hablar del "estancamiento" de los presupuestos de Educación para 2020: "No experimentarán ningún crecimiento", deploran, lo que "no permitirá afrontar ni dar soluciones a las grandes carencias del sistema educativo como la falta de equipamientos, ratios elevadas, programas de apoyo escolar...".