Juzgado por agredir e intentar asfixiar a su pareja en Palma

Un hombre fue juzgado hace unos días en Palma por agredir e intentar asfixiar a su pareja de madrugada en el local en el que ambos pernoctaban en la ciudad el pasado mes de marzo. El acusado, de mediana edad y que carece de antecedentes, negó los hechos de forma tajante. Según su versión, jamás ha maltratado a la mujer, sino que es ella la que "se autolesiona" y la que le amenaza y le agrede.

El sospechoso recordó que esa madrugada del pasado 1 de marzo de 2019 su pareja le despertó de un puñetazo en la boca cuando dormía porque "estaba roncando" y le molestaba. "Ella llegó más tarde. No es verdad que la agrediera. Yo estaba dormido y ella me despertó de un puñetazo en la boca. Me dio un puñetazo en la boca y en la nariz diciendo que estaba roncando", se defendió el encausado.

Mientras, la víctima confirmó que fue atacada. "Llegué tarde a casa, él dormía, intenté que se girara para que no roncara. Entonces, él se enfadó, me insultó y me dijo 'te jodes, no hubieras venido a esas horas'. Me cogió del pelo muy fuerte, me empujó y me pegué contra la pared y otros objetos. Caí por los suelos. Luego, él me cogió del cuello fuertemente hasta que le pegué con la mano plana y me pude soltar. Yo no le di un puñetazo en la boca", manifestó la perjudicada.

Un año de cárcel



La fiscal y la abogada de la acusación particular solicitaron sendas penas de un año de prisión por un delito de malos tratos. Por su parte, la abogada de la defensa reclamó la libre absolución de su representado al argumentar que no habían quedado acreditados los hechos y al restar credibilidad a la denunciante.

La mujer indicó que era la primera vez que denunciaba a su compañero sentimental y que en otra ocasión denunció a otra pareja anterior. "No tengo ningún trastorno psiquiátrico. No me he autolesionado", aclaró ante la sala. Según su versión, tardó un día en interponer la denuncia ante la Policía en la Playa de Palma porque no tenía ningún apoyo de nadie. "Él me convenció de que la Policía no me iba a creer", aseguró.

En cambio, el acusado subrayó que él había sufrido "22 agresiones de ella" y que, por ello, tenía una orden de alejamiento a su favor. "Ella siempre va con piedras o cuchillos en el bolso, tiene enfermedades psiquiátricas, ha denunciado a otras siete parejas. Siempre se autolesiona. Quiere otra paga de mujer maltratada y que la Cruz Roja le dé una casa. A mí me intentó apuñalar. Me amenaza siempre", detalló el hombre.