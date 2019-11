El Govern usa fondos estatales para proyectos excluidos del impuesto

Estamos en campaña, el PSOE está a verlas venir y los socialistas baleares otro tanto después de haber acaparado los fondos de la ecotasa para equilibrar su recorte presupuestario, ninguneando a los consells en su reparto, y, sobre todo a los ayuntamientos.

La 'perversión' del espíritu del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que ha unido, por una vez, a ecologistas y hoteleros en sus críticas al Govern, se intentó paliar ayer con la distribución de los 8 millones que llegarán a Balears vía convenio desde Madrid a raíz de la quiebra de Thomas Cook.

Fue el gran anuncio en la segunda jornada, en Londres, de la World Travel Market (WTM). Mallorca, Eivissa y Menorca recibirán 5 millones de euros, 1,6 millones y 1,4 millones, respectivamente. Formentera se queda fuera del reparto.

Lo anunciaron la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de reunirse con representantes de los consells y los ayuntamientos, en una mesa redonda en la que también participó el conseller de Turismo, Iago Negueruela.

Entre esos diez proyectos –8 en Mallorca, uno en Menorca y otro en Eivissa– se encuentran iniciativas que se descartaron en el Plan Anual 2019 del ITS. Una de ellas es el sendero (193 kilómetros, a pie o en bicicleta) East Mallorca, la que se lleva mayor financiación en la isla, 915.000 euros, y que presentaron Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç y Son Servera.

Clamaba al cielo que la zona más afectada por la quiebra de Thomas Cook hubiera quedado relegada en los fondos de la ecotasa, con un proyecto que apoyan ayuntamientos y hoteleros y que reúne, un perfil de turismo sostenible y nuevos productos para desestacionalizar y atraer a otros mercados.

Otro proyecto que se desarrollará con 700.000 euros que llegarán de Madrid es el que presentó el ayuntamiento de Santa Margalida y que el Govern, de la mano del conseller Iago Negueruela, no consideró apto para ser financiado con la ecotasa. Una volta per la història de Santa Margalida: instants passats, instants presents. Consiste en la señalización de itinerarios de Santa Margalida-Can Picafort-Son Serra de Marina. Se trata de una iniciativa de índole artística y patrimonial.

La ministra Maroto dejó que fuera la presidenta Armengol quien hiciera campaña –desde Londres para Balears– detallando las inversiones que hará el PSOE en las islas gobernando en funciones y agarrándose al decreto-ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez tras la quiebra de Thomas Cook.

"Vamos a seguir trabajando juntos", clamó la socialista Armengol en el tiempo de descuento ya para el 10N y remarcando que los proyectos que se van a finaciar "han sido consensuados con todos los sectores". Además, el PSOE planea seguir "acompañando la inversión privada" de los hoteleros.

La presidenta insistió en que "hemos tenido al Gobierno al lado", mientras que con el PP en La Moncloa no hubo inversiones en turismo "en siete años", reclamo que comparten los hoteleros, desencantados con el PP y su ninguneo de las políticas turísticas.



Recolocar trabajadores



Por otro lado, Maroto aseguró que junto con Negueruela, trabajan en un "cuaderno de ventas", para vender "unidades de negocio" de Thomas Cook en Mallorca, para recolocar a trabajadores, como anunció cuando visitó la sede del turoperador en Can Valero, en Palma. "Ya hay propuestas concretas", dijo la ministra. "EasyJet está interesada en comprar" .

Los socialistas proponen destinar 10 millones más para inversiones en los presupuestos de 2020, y ahí Formentera ya no quedaría excluida.