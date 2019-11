Los Hidalgo revientan el debut socialista en Londres

Con una quiebra encima, presupuestos recortados – y abultados con una ecotasa que ayer ni se mencionó– y una campaña que aburre –tanto como las prórrogas del Brexit– la esperanza del trío socialista era su excelente coordinación para impactar en la 40 World Travel Market. A Francina Armengol, Iago Negueruela y Catalina Cladera se les atragantó ayer la primera jornada de la feria. ¿Los culpables? La familia Hidalgo y el pelotazo que han dado, si todo acaba en buenas aguas, con sus mil millones por la venta de Air Europa a Iberia.



"Solo os interesáis los españoles"



Todo ello, lo han logrado el fundador de Globalia, Juan José Pepe Hidalgo, y sus hijos, el consejero delegado, Javier, y la directora general de la aerolínea, María José, sin poner un pie en esta otra isla. En el estand de Air Europa, que lo comparte con su división hotelera, Be Live Hotels, reinaba la calma. "Solo os interesáis los periodistas españoles", dijo una trabajadora británica de Air Europa, que reconoció estar "preocupada" por lo que vaya pasar con su empleo. A su compañero le salió la flema de estas tierras: "Es la inercia de la industria".



¿Qué pasará con las agencias?



Es pronto para barruntar nada, pero cuando los dimes y diretes de hace mucho tiempo se han centrado en la fusión, o la compra, de la red minorista de Globalia con la división de viajes del Grupo Barceló, Ávoris, ayer fue imposible saber qué pasará ahora por la cabeza de Gabriel Subías, su consejero delegado. Igual hoy amanecemos con otro notición. "¿Qué sentido tienen ahora las agencias y la mayorista (Travelplan) si Globalia no tendrá aerolínea", se preguntan hoteleros mallorquines? Tiempo al tiempo, los Hidalgo son impredecibles.



Miquel Fluxá al calor de Cuba



No hay nada mejor para resarcirse de este clima arisco londinense –una bendición para la desestacionalización de nuestra turismo– que rodearse de buenas compañías. Miquel Fluxá departió ayer largo y tendido en el exhibidor de su cadena, Iberostar, con el ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero. La isla caribeña ha sufrido un mazazo con la quiebra de Thomas Cook, clave para llenar los hoteles (en manos mallorquinas) de británicos en invierno.

El PSIB se resarce con sobrasada

El ministro Marrero (Cuba), Miguel y Gloria Fluxá, Carlos Latuff y Pep Cañellas. D.C.



A la delegación balear no le quedó más remedio que suspender actos en la WTM. Eso sí, la rueda de prensa de la ministra y el zambombazo aéreo, no aguaron el gran esdeveniment que cerraba el día, Mallorca Inspires Autumn's, la velada en el restaurante Hispania, con Catalina Cladera de anfitriona y 500 invitados, entre ellos influencers y periodistas británicos, para 'vender' la experisencia de nuestro otoño. María Frontera, presidenta de la FEHM, llegó allí directa desde la isla. La presidenta Armengol, el conseller Negueruela y los alcaldes José Hila (Palma), Alfonso Rodríguez (Calvià) y Bàrbara Rebassa (Alcúdia) no se lo perdieron. El menú corrió a cargo de la chef Vicky Pulgarín (Masterchef), quien pasó congoja para llegar a Londres, entre otros disgustos, por el exceso de peso de su maleta con quesos y quelitas, con las que preparó torrada de sobrassada con formatge cruixent o bolets de temporada.