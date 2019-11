«La banca es uno de los sectores que más ha evolucionado en igualdad»

Cecilia Santos es la nueva directora comercial de Banca Privada de CaixaBank en Balears. Como nueva responsable de negocio de Banca Privada de las Islas, Cecilia Santos lidera la actividad de 18 profesionales que gestionan un volumen de negocio de más de 1.770 millones de euros. El próximo jueves 7 de noviembre participará como ponente en el Club Diario de Mallorca en un acontecimiento para mostrar casos de éxito profesional de mujeres, los premios eWoman.

¿Qué ha supuesto para usted ser nombrada en su actual puesto?

En el aspecto laboral, ha supuesto un cambio de rol, ya que no sólo consiste en gestionar equipos, sino que tengo que interactuar con el resto de segmentos del banco, ser mentora de los responsables de los equipos de banca privada y también representar a Banca Privada de Caixabank en la sociedad balear. A nivel personal el reto es todavía mayor, ya que tengo nuevos compañeros con diferentes formas de trabajar y se suma la dificultad de tener a familiares y amigos lejos, aunque tengo que decir que desde el primer día me he sentido como en casa.



¿Puede explicarnos qué es CaixaBank Banca Privada y qué servicios ofrece?

CaixaBank Banca Privada es el servicio de asesoramiento patrimonial que ofrecemos a nuestros clientes de alto valor, con una propuesta integral y única en el mercado. Ofrecemos todos los servicios que tiene un gran banco como es CaixaBank y gestionamos su patrimonio como si fuéramos una boutique pequeña, es decir, damos cobertura a nuestros clientes en sus necesidades empresariales, transaccionales y filantrópicas.



Usted participa este año en eWoman. ¿Puede explicar qué es?

eWoman supone un reconocimiento a aquellas mujeres que destacan por su trayectoria profesional en diferentes sectores de actualidad y es un orgullo poder participar.



¿Por qué cree que son necesarios este tipo de encuentros?

Porque hacen de altavoz para mostrar casos de éxito de mujeres que pueden inspirar al resto. Hay que apoyar todas las iniciativas que fomenten la diversidad y refuercen el papel de las mujeres en el entorno laboral. En este sentido, CaixaBank dispone del programa Wengage para impulsar la igualdad de género y reforzar el rol de las mujeres en la empresa y la sociedad. La iniciativa tiene una doble vertiente: interna, con una serie de acciones dirigidas a incrementar el número y la visibilidad de las mujeres en posiciones directivas e impulsar el talento y el desarrollo profesional; y externa, con actividades dirigidas al público general, como los eventos eWoman, para divulgar la igualdad de oportunidades y el valor de la diversidad.



¿Sobre qué versará su ponencia?

Tratará de mi experiencia personal y mi trayectoria profesional, de cómo he superado algún que otro fracaso, de la evolución del papel de la mujer en el sector bancario, de ambición femenina como una cualidad positiva, de diversidad y conciliación laboral y personal€ Hay mucho de qué hablar. ¿Se ha sentido cuestionada en algún momento de su carrera profesional por ser mujer?

Sí, con treinta años me nombraron directora de área de negocio del Corredor del Henares, en Madrid. En aquella época sólo había una mujer en el mismo puesto y era veinte años mayor que yo. Me sentí cuestionada y analizada en cada paso que daba por muchos compañeros y compañeras, pero la entidad siempre me apoyó y acompañó.



¿Cree que se le ha exigido más por el simple hecho de ser mujer?

Afortunadamente en CaixaBank siempre he tenido los mismos retos y compensaciones que mis homólogos en los diferentes cargos que he ocupado. En este aspecto, no he notado diferencias.



Este contexto invita a reflexionar. ¿Cómo definiría la situación actual en términos de igualdad de género en el sector de la banca?

Se ha avanzado muchísimo en los últimos veinte años y creo que la banca es de los sectores que más han evolucionado. En CaixaBank en la actualidad afortunadamente las mujeres en posiciones directivas ya superan el 40%, uno de los porcentajes más altos del sector, y es aún superior en Baleares donde alcanza el 44%. Lentamente la visión de la sociedad está cambiando y las organizaciones se han dado cuenta de que la diversidad es clave para conseguir atraer y desarrollar todo el talento potencial.



En los grupos de trabajo con una sana mezcla de mujeres y hombres hay más eficiencia y mejor rendimiento. ¿Necesitamos cambios estructurales en la organización del trabajo para asegurar que tanto mujeres como hombres puedan contribuir y colaborar en equipo?

Sin duda, los equipos más diversos son los más eficientes.Y me refiero a la diversidad en todas sus dimensiones, incluyendo -además de la de género- la funcional, la cultural y la generacional. Fomentar la igualdad y la meritocracia es la mejor manera de afrontar los retos.



¿Qué consejo le daría a la joventud?

Principalmente, que se marquen unos objetivos y metas a alcanzar. Que luchen por ellos. Que tengan capacidad de adaptación a los diferentes entornos y situaciones sin perder su esencia. Que estén en continuo aprendizaje y, lo más importante, que se enfrenten a los cambios con actitud positiva.