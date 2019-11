Magaluf comienza en Son Sant Joan

Quizás volar con pasajeros borrachos sea menos peligroso que hacerlo con un motor averiado. Aunque tengo mis dudas. Con el fallo técnico, un piloto alcanza su destino sin demasiado riesgo. "Todo avión comercial – tenga 2, 3 o 4 motores – está diseñado de tal manera que pueda seguir volando y aterrizar con seguridad tras el fallo de un motor", leo en una página de las destinadas a quitar el miedo a viajar a más de 10.000 metros de altura.

Sin embargo, uno o varios clientes con unas copas de más o ganas de gresca acumulan una montaña de efectos perversos.

En primer lugar convierten el supuestamente idílico trabajo de las azafatas –y azafatos– en una tortura. Una encuesta determinó que el 68% sufren acoso. Los beodos, especialmente si frecuentan la primera clase y el alcohol gratis, creen que su pasaje les otorga derechos sobre el personal femenino.

El segundo efecto del "pasajero disruptivo", como eufemísticamente les llama AENA, se extiende al resto de los viajeros. Soportar maleducados gritones, que a veces vomitan y que apestan a alcohol debería generar derechos indemnizatorios similares a los de los retrasos aéreos. La tercera consecuencia es el riesgo para la seguridad aérea. Nunca se sabe cómo puede terminar una bronca a bordo de una aeronave.

Sin embargo, cualquiera que conozca a una azafata, o azafato, ha oído las historias de grupos de viajeros que se emborrachan a bordo para seguir la juerga en su destino. O los relatos sobre los que beben alcohol hasta el último minuto de sus vacaciones. O conocerán las listas de nacionalidades más conflictivas, cuyos vuelos los profesionales temen como si fueran la peste.

Algunos creen que su viaje en avión es una prolongación de Magaluf. Hay que dignificar los vuelos con el mismo ahínco con el que se trabaja para limpiar el destino calvianer.