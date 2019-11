Álvaro Middelmann: "Solo puedo decir que Thomas Cook Balearic sigue volando"

El exdirector de Air Berlin para España y Portugal terminó su relación laboral como autónomo con Thomas Cook Balearic Airlines el 31 de octubre. Defiende el papel del sector aéreo, "que se convierte en objetivo de los GOB y Terraferida".

Álvaro Middelmann, a sus 71 años, ha cerrado otra puerta en su vida profesional. El 31 de octubre terminó su contrato –"nada más por eso me voy"– con Thomas Cook Airlines Balearic, compañía de la que formaba parte como asesor y miembro del Consejo de Administración desde su fundación, en 2017. La filial española del grupo británico quebrado, se ha declarado en preconcurso de acreedores para evitar efectos colaterales. Sus "cinco aviones"y "los empleados necesarios" siguen operando para Condor, que se ha salvado de la quiebra gracias a un préstamo de 380 millones de euros del Gobierno germano.



P ¿Cuál fue el principal fallo de Thomas Cook?

R No puedo responder, estaría violando mi compromiso de confidencialidad. Lo que yo diga se puede terminar interpretando que lo ha dicho Thomas Cook. Solo puedo decir que la compañía sigue volando.

P ¿Para dónde va la industria aeronáutica, entre quiebra y quiebra?

R La entrada y salida de compañías tiene el mismo comportamiento que otros segmentos de la economía; lo que pasa es que es más espectacular. Nacen y hay algunas que aguantan y otras que no. En el transporte aéreo pasa igual. Es tremendamente sensible, con factores que no controla: la divisa, el precio del petróleo, problemas del destino como el terrorismo y también errores de gestión, porque se equivocan. Pero tengo claro que el mercado aéreo es importante más allá de esos movimientos para que no se vuele. Lo que pasa es que las compañías aéreas no han sido capaces de comunicar sus esfuerzos para reducir el consumo de combustible y el ruido de forma adecuada.

P ¿Son unas incomprendidas, como los hoteleros?

R Es un problema normal en muchos sectores de la economía. Están ocupados en la gestión de sus empresas y la comunicación no se valora adecuadamente y lleva a esas situaciones. Y se convierten en objetivo de los GOB y Terraferida, que luego no dicen nada de la cantera de Establiments, algo que me afecta mucho, vivo allí. Espero que no se abra, sería un desastre para el medio ambiente.

P ¿Qué va a hacer ahora, volverá a ser asesor de Globalia?

R No lo sé. Haré muchas cosas, pero guardaré discreción. Si alguien dice algún día que Álvaro Middelmann se ha jubilado propongo que vayan a buscarme al cementerio. No me voy a parar. Por de pronto me voy a tomar unas vacaciones.