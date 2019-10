Yllanes: "La Ley de Cambio Climático ha convertido a Baleares en una comunidad pionera"

El vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha intervenido hoy en la XV Conferencia "Promoviendo el turismo azul en el Mediterráneo". La conferencia anual de la Mediterranian Commision of the European League for Economic Co-Operation (ELEC) se ha celebrado este año en Palma después de pasar por ciudades como Roma, Mónaco y Estambul años anteriores.

Yllanes ha puesto en valor la importancia de realizar estos coloquios para crear concienciación en la sociedad y en las empresas. Además, hizo gala de la tarea de Govern para que lograr que Balears sea más sostenible y así mitigar el impacto del cambio climático. "Hemos aprobado la Ley de Residuos y el Decreto de la Posidonia, que protege la calidad del agua. Y nos hemos convertido con la Ley de Cambio Climático en una comunidad pionera", ha explicado.

En este sentido ha enfatizado en la idea de que Balears es un territorio enormemente frágil. "Balears se encuentra en un lugar muy expuesto a las consecuencias climáticas. Si no actuamos ya difícilmente las generaciones futuras podrán disfrutar de este paraíso. Entre las administraciones y el sector privado seremos capaces de mitigar los efectos", ha alertado.

La conferencia ha tratado propuestas para fomentar un turismo marítimo y costero sostenible en el Mediterráneo y ha contado con la participación de altos funcionarios nacionales europeos, así como empresarios del ámbito turístico y financiero. El Govern ha participado activamente en las jornadas con las intervenciones de la presidenta del Govern, Francina Armengol; el presidente del Parlamento Balear, Vicenç Tomàs; la directora General de Turismo, Rosa Morillo y el director general de Relaciones Internacionales, Antoni Vicenç.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED), Senén Florensa, ha indicado que se prevé "una nueva configuración del sector turístico" para adaptarse a los retos de tecnología y el cambio climático. "Esta conferencia con sus interventores con experiencia plantea que la concienciación necesaria sea lo más rápida posible", ha explicado.

La Conferencia con la colaboración del Círculo de Economía de Mallorca, la Asociación para el Progreso de la dirección (APD) y la Obra Social 'La Caixa'.