El Consell quita dinero de ayuntamientos y carreteras para pagar 7,8 millones en sentencias

El Consell de Mallorca ha celebrado hoy un pleno extraordinario para hacer frente a varias sentencias judiciales contrarias por un valor de 7,8 millones de euros. Lo que ocurre es que para pagar este dinero se han eliminado partidas que estaban destinadas a los ayuntamientos y al mantenimiento de carreteras. Se trata de hasta cuatro sentencias donde la concesionaria de la gestión de los residuos de obra, Mac Insular, denunció al Consell por el excesivo canon de la concesión y que los tribunales le han dado la razón. El Consell le debe pagar 5,6 millones de euros. La otra sentencia es la de la descalificación de los terrenos de la urbanización de Cala Tuent en el municipio de Escorca por valor de 2,2 millones de euros.

El conseller insular de Hacienda, Josep Lluís Colom, ha explicado que los 7,8 millones para sentencias se cogen de partidas presupuestarias que no estaban ejecutadas. Por ello, no afectará a ningún proyecto ni ayuda municipal. En concreto, en la Mac Insular se paga de la partida de reposición e infraestructuras de las carreteras, lo que significa el mantenimiento y arreglo viario. Por lo que hace referencia a la de Cala Tuent, una parte se sufragará con ayudas para la gestión de residuos municipales.

Margalida Roig, consellera de Ciudadanos, se mostró muy crítica con "la mala gestión del Consell, ya que la sentencia de Cala Tuent hace un año que está en un cajón". Roig también ha desvelado que inicialmente el Consell quería pagar las sentencias en base a los proyectos del Plan de Carreteras, pero al final rectificaron, ya que el Ministerio de Fomento no lo permite. Desde el equipo de Gobierno del Pacto argumentaron que había sido una equivocación. En cualquier caso, la demora del Consell en el pago de la sentencia de Mac Insular le ha provocado 1,9 millones en intereses, mientras que la de Cala Tuent los intereses ascienden a 160.000 euros. Tanto el PP como el PI también han criticado la "mala gestión" y que no se hubieran previsto el pago de estas resoluciones judiciales.

Por otra parte, también se ha aprobado adelantar 1,3 millones al ayuntamiento de Palma en concepto de la aportación de la institución insular por la Ley de Capitalidad correspondiente al año 2020. Este dinero también sale de partidas de ayudas municipales en las que los ayuntamientos de Mallorca han decidió no adherirse. Xisco Mora, portavoz de El Pi culpó de las dificultades en la tramitación de estas ayudas como el principal motivo de que los ayuntamientos no hayan optado a ellas. Tanto Jeroni Salom (PP) como Margalida Roig (Ciudadanos) auguraron recortes en e presupuesto del Consell de 2020 y por ello se adelanta el dinero a Palma. "No se entiende que sin que el ayuntamiento de Palma haya pedido el adelanto, en octubre de 2019 le demos el diner de 2020", aseguró Salom. Jaume Alzarmora, conseller de Cooperación Local, ha explicado que si se adelanta a Palma la aprotación del año que viene, lo que se presupueste para el 2020 se destinará al resto de los 52 municipios de Mallorca.