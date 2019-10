Més per Menorca se opone "frontalmente" a la distribución del Impuesto de Turismo Sostenible

Més per Menorca se ha opuesto "frontalmente" este miércoles a la distribución del Impuesto de Turismo Sostenible porque, según su opinión, "pervierte la finalidad del impuesto".

La formación menorquinista ha considerado que la distribución aprobada se destina a "tapar agujeros" en lugar de destinarse a proyectos medioambientales, que favorezcan la desestacionalización o la innovación, la formación de calidad o la vivienda social.

"El Govern quiere pagar ahora con el impuesto proyectos que ya tenían financiación a cargo de la Conselleria de Educación como, por ejemplo, la construcción del Conservatorio de Maó", han señalado en un comunicado.

Por su parte, el diputado menorquinista Josep Castells ha subrayado que "en apariencia parece que se asigne este dinero a Menorca, cuando en realidad es todo lo contrario: se elimina este gasto, que ya estaba comprometido por parte de la Conselleria de Educación y se paga con el dinero del impuesto que se tendría que dedicar a otro tipo proyectos de carácter medioambiental o innovador también en Menorca".

Asimismo, Més per Menorca ha calificado de "lamentable" que los ayuntamientos no reciban "ni un euro" del impuesto, "a pesar de que han hecho un esfuerzo importante en la elaboración de proyectos"."Políticamente es insostenible que no se dedique una parte del impuesto a los municipios", ha manifestado Castells.