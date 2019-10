El ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres y la segunda causa de mortalidad en España, por detrás de las enfermedades isquémicas del corazón, según resaltó ayer la conselleria de Salud con motivo del Día Mundial del Ictus. Según datos del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Son Espases, se calcula que en Balears cerca de 2.500 personas sufren un ictus cada año y se estima que una de cada seis padecerá un ictus durante su vida.

El Servicio de Neurología instaló ayer una mesa informativa en el vestíbulo de Consultas Externas de Son Espases para concienciar sobre la prevención de esta dolencia . Según resaltaron desde el hospital, aunque el ictus se produce de repente, en la mayoría de casos hay unos factores de riesgo. La edad, el sexo y los antecedentes familiares son factores que no se pueden modificar, pero hay otros que deben controlarse y cambiar para disminuir el riesgo y prevenir el ictus. Así, recomiendan que no se fume ni se consuman drogas, que no se beba en exceso, como máximo, una copa de vino al día. Además, se recomienda hacer una dieta sana y equilibrada: fruta, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva virgen.

Entre otras recomendaciones, también explican que debería hacerse ejercicio moderado (30 minutos al día), controlar el exceso de peso, disminuir el estrés, y planificar con su médico y con el personal de enfermería de Atención Primaria los controles de tensión arterial, de colesterol y de azúcar.

Para saber si se está padeciendo un ictus se tienen que tener en cuenta diversas variables. Así, la pérdida de fuerza o la aparición de calambres en la mitad del cuerpo, la pérdida de visión de un ojo y la dificultad para hablar o para comprender son síntomas de padecer un ictus. Dichos síntomas aparecen de repente. Ante cualquiera de estos síntomas, debe llamarse enseguida al 061, que está preparado para atender a estos pacientes y para trasladarlos al Hospital