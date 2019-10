Armengol: "No comparto todo lo que piensan mis socios"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha desmarcado de la firma de sus socios de Més el pasado viernes de la declaración de la Llotja de Mar en Barcelona junto a otras formaciones soberanistas e independentistas en defensa del derecho de autodeterminación. "No comparto todo lo que piensan mis socios", ha respondido la presidenta socialista ante el envite de PP, Ciudadanos y Vox hoy en el Parlament.

"Como siempre me piden por los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha ironizado la presidenta antes de señalar que "no comparto todo lo que piensan mis socios como ellos no comparten todo lo que pienso yo y el PSOE". "Firmamos un documento que es nuestro pacto en el que dejamos de lado lo que no estamos de acuerdo y nos centramos en aquello que estamos de acuerdo, que es el bienestar de los ciudadanos", ha señalado Armengol.

La presidenta también se ha desmarcado de las declaraciones del senador Vicenç Vidal tras la sentencia del procés: "Si se va a quedar más tranquilo, no lo comparto", ha respondido al líder de Vox, Jorge Campos.

Armengol ha reprendido al líder del PP preguntarle por Cataluña, acusándole de hacer "seguidismo de Ciudadanos y de Vox". Sobre las protestas en Barcelona, la presidenta ha señalado que "no hay ninguna violencia que se justifique" e insistiendo en que "Cataluña tiene un problema político que se solucionará desde la política".