Javier Gándara: "Por supuesto que las aerolíneas no engañan con el descuento aéreo"

Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Además de liderar la patronal, Javier Gándara (Betanzos, A Coruña, 1969) es el director general de EasyJet para España, Portugal y Países Bajos. La aerolínea británica se blindó para afrontar el Brexit -"más del 50% de la propiedad está en manos europeas"-, y está relanzando su turoperador

"Mi oficina es un asiento 4A de EasyJet", bromea Javier Gándara. Esta semana estuvo de visita en Palma y aprovechó para asegurar que "los británicos seguirán viniendo a Balears a pesar del Brexit". La voz de las compañías aéreas en España considera que "se está estigmatizando la aviación" con el movimiento que anima a dejar de volar.

P ¿Qué novedades hay en torno al turoperador del grupo?

R Antes lo llevaba Hotelbeds. Ahora es un cambio de modelo. En lugar de depender de un banco de camas, que también, en muchos casos contactaremos directamente con el hotel. Ya hemos formalizado contactos con 500 hoteles.

P ¿Balears jugará un papel importante en ese relanzamiento?

R Todavía no hemos dado detalles, pero es uno de nuestros principales destinos y la idea no es empezar a volar a sitios nuevos, sino maximizar donde estamos. El año pasado movimos cuatro millones de pasajeros en las islas.

P ¿El relanzamiento del turoperador responde a competir con Jet2 Holidays?

R No. Johan Lundgren [CEO de EasyJet], que fue directivo de TUI, vio que era una oportunidad muy grande y como parte de la nueva estrategia se anunció en mayo de 2017. En la próxima presentación de resultados del grupo daremos detalles. La idea no es competir en la turoperación tradicional, es hacer algo más dinámico y online.

P ¿Para el verano 2020 aumentarán las plazas a las islas?

R Estamos trabajando en ello. Aún no lo hemos comunicado.

P ¿A qué achaca la caída de plazas este invierno en el aeropuerto de Palma? ¿A Thomas Cook?

R No, lo hemos dicho. Había una moderación del crecimiento incluso antes de la quiebra. Este verano se aguantó el tráfico porque las compañías aéreas hemos bajado precios, pero es ahora, en invierno, cuando tenemos la oportunidad de ajustar la programación. Para toda España, con Thomas Cook Reino Unido incluido (650.000 asientos), el incremento de capacidad total (doméstico e internacional) era de un 1%. En Balears y Canarias ha sido mayor el impacto.

P ¿Qué otras causas llevan a esa moderación?

R Hay que tener en cuenta la desaceleración en los principales mercados emisores: Reino Unido, Alemania y países nórdicos. A corto plazo, el verano pasado lo único que se podía hacer era jugar vía precios y, a medio plazo, cuando tienes que programar, ajustas la capacidad. Pero bueno, esto son asientos, luego hay que ver el tráfico, cómo se llenan.

P ¿Cuánto decrece EasyJet en el aeropuerto de Palma?

R Hemos programado 385.000 asientos, con una bajada del 9% respecto al año pasado. A Eivissa no volamos en invierno y con Menorca tenemos 14.000 asientos (Londres Gatwick-Maó).

P Esperamos como agua de mayo el estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre el impacto del 75% del descuento de residente en los precios.

R ¿Lo está haciendo?

P Eso dicen desde la CNMC.

R No me consta. El ministro José Luis Ábalos habló del que hacía una universidad catalana. Si lo estuvieran haciendo, habrían contactado a ALA, digo yo.

P ¿Nos engañan las aerolíneas?

R Por supuesto que no. Es completamente transparente. Cualquiera puede verlo en la web. Ponerse con dos ordenadores, con IP distinta, uno en la Península y otro aquí. Con la polémica que hay, si realmente se estuviesen dando esas prácticas, alguien ya habría sacado casos, con dos pantallazos. No se puede acusar sin tener la evidencia. Lo que sí hay todavía es mucha desinformación. Gente que ignora que las tasas aeroportuarias no forman parte del descuento. Yo siempre llevo un ejemplo [Muestra pantallazos en su móvil]. En Canarias nos acusaron en un programa en directo de estar haciendo fraude. Tengo el vídeo y lo estaban aplicando mal.

P ¿El ministro Ábalos les ha llamado por este tema?

R No. Nosotros hablamos con la Dirección General de Aviación Civil, ella nos regula y estamos en contacto con ellos.

P ¿Subirán los precios de los billetes?

R Los fija la interacción del precio y la demanda.

P Y el carburante, que siempre sacan a colación.

R No solo son los costes, sino esa interacción. Este verano no ha habido compañía que no haya reportado caída de ingreso unitario. En cualquier caso, volar hoy en día es infinitamente más barato que casi nunca.

P ¿El gran rival de EasyJet ahora es Jet2?

R No. Cualquier compañía que ofrezca nuestras rutas es un competidor. A diferencia de otras, estamos en muchísimos mercados. Somo la más grande en el Reino Unido y la segunda en Francia y Holanda y la tercera en Portugal. Somos una aerolínea paneuropea, no muchas pueden decir eso ahora mismo.

P ¿Y en España?

R Somos el cuarto operador. Pero hay que tener en cuenta que un gran mercado aquí es el doméstico, y nosotros no estamos.