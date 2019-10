El Parlament debatirá mañana sobre la política turística del Govern

La política turística del Govern se eleva al pleno mediante una moción presentada por el diputado de El PI, Josep Melià. La formación pide que "las empresas afectadas por quiebras de 'turoperadores' como la de Thomas Cook no tengan que ingresar el IVA por facturas impagadas"; así como "no impulsar un incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)", entre otras propuestas.

Por su parte, el presidente del PP en Balears, Biel Company, presentará ante el pleno una Proposición no de Ley "en defensa del sector turístico y contra los actos de turismofobia en la isla".