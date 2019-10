Carmen Calvo respalda el pacto con Més "mientras no se salten las leyes"

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, respaldó ayer en Calvià el pacto de Govern en Balears entre el PSIB y Més per Mallorca, después de que esta última formación firmara la semana pasada en Barcelona un documento conjunto con otras fuerzas soberanistas del Estado en el que reclaman que se respete el derecho a la autodeterminación y las libertades civiles y políticas, "mientras no se salten las leyes". Según Calvo, "esa es una posición política, pero lo que no se puede es romper las reglas del juego".

La vicepresidenta se refirió a la Declaració de la Llotja del Mar que suscribieron los soberanistas, antes de participar en un acto de precampaña electoral del PSOE que reunió a más de 300 personas en el instituto de Bendinat (Calvià). "En una democracia las posiciones políticas se pueden mantener, lo que no se puede es incumplir las leyes, desacatarlas, incumplir los requerimientos del Tribunal Constitucional", destacó Calvo. "Eso se lo vamos a seguir diciendo a todos los independentistas de todos los sitios. Se puede ser y se puede plantear cualquier posición política siempre y cuando la canalicen dentro de la ley y de la Constitución. En las democracias se puede discrepar, lo que no se puede es romper las reglas del juego. Lo que no se puede es saltarte la ley", añadió Calvo.

La vicepresidenta y secretaria de Igualdad del PSOE también garantizó que los 101 millones de euros que debe el Gobierno a cuenta de la financiación autonómica llegarán a Balears antes de finales de año. El pasado martes ya se aprobó y ratificó por la diputación permanente. "Ese Real Decreto se convalidó la semana pasada y ya ha entrado en vigor. En poco tiempo, en unas semanas se resolverá", aseguró Calvo, quien se refirió a las ayudas al Llevant por la torrentada: "Es verdad que las situaciones de emergencia hay que resolverlas con rapidez, pero cuando hablamos de recursos públicos tenemos que ser muy escrupulosos. Solo hace cuatro semanas que se han cerrado los plazos para mandar los expedientes de los ayuntamientos. Es decir, que no tenemos ningún retraso. Este es un Gobierno que cumple, hemos estado en desvelo constante para parar la crisis que Thomas Cook está provocando a las islas de manera muy rápida donde sí tenemos unos procedimientos más rápidos".

Por último, la vicepresidenta subrayó que el daño que Cataluña está recibiendo "se lo está haciendo el independentismo", que ha provocado una gran fractura de convivencia en el territorio.



Homenaje

Carmen Calvo realizó ayer una ofrenda floral en el Bosc de la Memòria, en Bendinat, en recuerdo a las víctimas del franquismo. También participaron Francina Armengol, Pere Joan Pons, Cosme Bonet, Alfonso Rodríguez y José Hila.