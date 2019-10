Carmen Calvo homenajea a las víctimas del franquismo en Calvià

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha homenajeado hoy al mediodía a las víctimas del franquismo en Calvià, poco antes de participar en un acto de precampaña electoral del PSOE que ha reunido a más de 300 personas en el instituto de Bendinat.

Calvo ha realizado una ofrenda floral en el monumento del Bosc de la Memòria, en Bendinat, días después de que los restos del dictador Francisco Franco fueran exhumados del Valle de los Caídos.

La vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria de Igualdad del PSOE ha estado acompañada por la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, el candidato socialista al Congreso, Pere Joan Pons, el candidato por Mallorca al Senado, Cosme Bonet, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, el alcalde de Palma, José Hila, y otros políticos socialistas como Silvia Cano.

El acto en recuerdo a las víctimas del franquismo ha sido sencillo, muy respetuoso y apenas ha durado cinco minutos. Al acabar el homenaje en el Bosc de la Memòria de Calvià, Carmen Calvo ha hablado de "dignidad" y "humanidad" hacia aquellas familias que en 40 años no han podido encontrar a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos en cunetas o fosas comunes y ha recordado a todos aquellos hombres y mujeres que perdieron su vida por defender la libertad. "A los socialistas no nos van a quitar la memoria que sentimos y que queremos sostener porque forma parte del hilo conductor de la historia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más", ha destacado.

Minutos más tarde, durante el acto de precampaña llevado a cabo en el auditorio del instituto Bendinat, que estaba a rebosar de público, Calvo ha destacado que los socialistas, a diferencia de los partidos de derechas, "no tenemos ningún problema en reconocer nuestra historia, nos reconocemos en nuestro pasado, en nuestra gente, no nos importa que nos digan rojos".

Respecto a la exhumación de Franco, la vicepresidenta en funciones ha asegurado que desde el Gobierno de España actuaron tan rápido como fue posible: "En el primer momento que hemos podido hemos exhumado los restos del dictador. Si no hubiera sido así, se nos caería la cara de vergüenza".