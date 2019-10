Alertan del auge de la ketamina en fiestas de música electrónica en Mallorca

Uno de los últimos festivales de música electrónica de este verano en Son Fusteret, en Palma, se saldó con varios jóvenes desvanecidos. Los servicios sanitarios los asistieron y lograron recuperarlos. El consumo de ketamina está en auge en la isla desde hace dos veranos, sobre todo, en fiestas de música electrónica tanto en la ciudad como en pueblos de Mallorca. Esta droga, utilizada como anestésico a nivel hospitalario y veterinario con personas y animales, está llegando a jóvenes de edades cada vez más tempranas, lo que supone un grave riesgo para su salud.

Sus propiedades son alucinógenas, tienes la sensación de volar, como si tu mente saliera de tu cuerpo, pero causa estragos a nivel físico y psicológico. Además, los consumidores la combinan habitualmente con cocaína, alcohol y éxtasis. Un cóctel de sustancias nocivas que puede llegar a ser letal.

Bernardí Barceló, responsable del Laboratorio de Toxicología Clínica del hospital de Son Espases, señala que uno de los peligros del consumo ocasional o recreativo de esta sustancia con el fin de pasarlo bien es que no sabes realmente lo que te estás tomando. "Es una lotería. A veces va bien, pero otras, no. En realidad, no sabes lo que estás consumiendo", destaca el doctor.



Distintas reacciones



Un veterano policía nacional de la Unidad de Drogas y contra el Crimen Organizado (UDYCO) en Palma coincide con Barceló: "Ni el camello que te vende la ketamina sabe en realidad lo que te está dando. Algunas dosis tienen un índice de principio activo muy elevado. Cada consumidor puede reaccionar de una forma distinta. Si no está acostumbrado, se puede desvanecer".

La Policía Nacional no es ajena al incremento de consumidores y del trapicheo de esta sustancia estupefaciente en la ciudad.

Precisamente, este verano los agentes llevaron a cabo cuatro operativos coincidiendo con cuatro macrofiestas de música electrónica en Son Fusteret.

Los dispositivos policiales se saldaron con detenciones y la intervención de distintas drogas. Los arrestados eran 'menudeadores', es decir, las personas que se dedican a la venta de sustancias a pequeña escala.

Ketamina y otras sustancias intervenidas por la Policía. POLICIA NACIONAL

Entre los investigadores llamó la atención la variedad de drogas que los sospechosos ofertaban, así como las cantidades para una sola noche.

"Un vendedor de sustancias sintéticas normalmente distribuye ketamina, cristal, éxtasis, cocaína e incluso viagra y sus derivados", detalla otro experimentado agente.

Al detectar la afluencia de consumidores y una actividad de tráfico, la Policía Nacional decidió actuar en las zonas afectadas. Estas intervenciones se han venido produciendo desde hace dos años, especialmente, desde finales de 2018.

En ocasiones, en época estival han contado con el apoyo de policías de la UIP (Unidad de Intervención Policial) de la península. "Compañeros de Valencia se quedaron sorprendidos por el trasiego de tráfico y trapicheo y consumidores en la zona de Son Fusteret y Son Oliva", asegura un investigador.



Son Fusteret y Son Oliva



Los agentes se centraron en los alrededores de las fiestas de música electrónica, en los descampados y explanadas que hay en Son Fusteret, cerca del campo de fútbol, y en Son Oliva. "Además del botellón, hay un auténtico mercadillo de sustancias estupefacientes. Puedes encontrar éxtasis, ketamina, speed, cristal, cocaína...", explica el veterano policía con más de una década de experiencia en la lucha contra el narcotráfico.

La ketamina generalmente llega a la isla en estado líquido desde Holanda, Bélgica o Alemania. Una vez en Mallorca, es manipulada o cocinada y la transforman en polvo. Se realiza una técnica similar al baño maría para convertirla en polvo. Las dosis se venden como si fuera cocaína y se toma esnifada.

Uno de los principales problemas es que los consumidores son muy jóvenes, entre 18 y 25 años o incluso menores, que acuden a fiestas de música electrónica en Palma o la Part Forana. Suelen mezclar la ketamina con cocaína, éxtasis y alcohol. "No hay cultura de consumo, no saben consumir", sentencia el agente. La Policía Nacional también ha intervenido en otras fiestas que se celebran en conocidos locales de la ciudad y las inmediaciones. Las fiestas 'raves' y otros encuentros clandestinos son más difíciles de controlar. Normalmente, a estas citas acude gente más mayor.