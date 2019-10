Mesquida dice que Armengol está más cerca de Més que del PSOE

Joan Mesquida, diputado y candidato de Ciudadanos por Balears el 10N, recordó ayer que su marcha del PSOE fue por la orientación nacionalista de los socialistas de las islas: "Francina Armengol no es militante de Més porque posiblemente no sería presidenta del Govern, pero su ideario político es más de Més que del PSOE". Justo antes había explicado que la orientación política del PSIB "es más cercana a Més que al PSOE". Así lo afirmó a raíz de la postura de los nacionalistas de Més a favor del procés y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo.

El diputado naranja valoró en un desayuno informativo las tres preferencias de su formación a la hora de alcanzar acuerdos y garantizar la gobernabilidad tras el 10 de noviembre. Indicó que, en caso de que Albert Rivera no sea presidente, su preferencia es el PP. Si ello tampoco es posible, garantizarán la gobernabilidad del PSOE, siempre y cuando se acuerden toda una serie de pactos de Estado. Apuntó que Cs no pacta con Vox y quitó hierro a la bajada en las encuestas.