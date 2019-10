La clave de generar "emociones" en el triunfo empresarial

Las empresas que triunfan son las que consiguen generar emociones en sus clientes, y para eso un factor clave es la empatía que se alcanza con ellos y lograr de que tengan la percepción de que sus problemas son entendidos, según destacan los expertos reunidos alrededor de una mesa por Diario de Mallorca

Obtener del cliente emociones positivas generando empatía con él y demostrándole que se entienden sus problemas. Este es el mensaje más repetido durante la celebración de la mesa redonda en el Club Diario de Mallorca, con el patrocinio de Bankia, en la que participaron el director comercian en las islas de la citada entidad financiera, Juan Antonio Ferrera; el gerente de Mapfre en Balears, Oscar Celada; el CEO de Innovation Strategies, Miguel Fernández; el director de Atención al Cliente de Endesa, Rafael Nicolau; la responsable de Marketing en la Clínica Doctor Morano, Aina Morano; el CEO de IPRoom, Pedro Tortella; y la responsable de Atención al Cliente de Dos Puntos, Marta Vicedo. El tema a tratar: Experiencia de cliente.

La palabra "emociones" apareció en la primera intervención de Miguel Fernández, al considerarla como la clave: "Lo que intentamos buscar es una emoción en el cliente, y esa es la esencia del trabajo. Lo demás es funcional para conseguir esa cercanía, esa imagen".

Marta Vicedo respaldó inmediatamente esa afirmación, al subrayar la necesidad de buscar la emoción de unos clientes "que cada vez tienen más poder", y añadió que la mejor vía para ello es "identificarnos con ellos". Fernández reforzó la tesis insistiendo en que solo recuerdas aquello que te emociona. "Y se tarda segundos en conseguirlo, es curioso el tiempo que se necesita para saber si algo tiene buena pinta".

Pedro Tortella defendió que la funcionalidad también es importante, dado que en la utilización de algunos objetos esa funcionalidad no existe. "A veces recurrimos a algunos servicios sin buscar un alivio emocional, sino funcional". De nuevo Fernández intervino para destacar que si esa funcionalidad no se obtiene, se genera una emoción negativa.

Vicedo destacó en este punto que si el cliente tiene una emoción negativa, luego la va a compartir a través de las redes sociales, lo que multiplica su poder.

Rafael Nicolau se sumó al debate poniendo de relieve la importancia de trabajar la empatía, es decir, de ser capaces de ponerse en el lugar del cliente. "Cuando un cliente te llama, hemos de ser capaces de entender lo que quiere, es fundamental". Y de hacerle comprender como se va a solventar el problema que está planteando.

Juan Antonio Ferrera apuntó en este sentido que en Bankia se le da tanta importancia al Servicio de Atención al Cliente, que éste depende directamente de Presidencia y señaló que fue una decisión directa del presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, cuando accedió al cargo.

Aina Morano insistió en la necesidad de que exista empatía en la relación médico-paciente, pero admitió que en el mundo sanitario en ocasiones es muy complicado satisfacer los deseos del cliente debido a que se depende de un criterio médico, lo que hace que haya expectativas que no se puedan cumplir.

Oscar Celada afirmó que la gran oportunidad de la digitalización de la sociedad es que ha abierto mucho más la posibilidad de escuchar, de saber lo que los clientes desean para poder actuar en consecuencia. En este sentido, puso de relieve que hace doce años se presentó el primer smartphone, lo que rompió la comunicación unidireccional y abrió la puerta a conocer de forma inmediata lo que opinan los usuarios.

El representante de Innovation Strategies señaló que "somos los hijos de los cobardes, el ser humano que tenemos hoy es el superviviente, el que cuando veía un lío se escapaba, y estamos hechos para fijarnos en lo malo mientras que lo bueno lo damos por sentado. Lo que nos llama la atención es lo que está mal, y es complicado explicar al cliente por qué algo no ha salido bien. Pero de nuevo la clave es la empatía, y demostrar que entiendes el perjuicio que has ocasionado. Eso es mucho mejor que la justificación".

El CEO de IPRoom indicó la importancia de la "cultura, la nacionalidad de la persona, lo que tiene en su casa... En Estados Unidos no busques una wifi buena en los hoteles si no la pagas, pero si vienes de una cultura latina se espera que todo venga gratis".

El gerente de Mapfre puso en valor la segmentación de los clientes según sus necesidades, en función de su situación económica, de su entorno o de su cultura.

Superar la expectativa

Tanto Fernández como Ferrera destacaron la importancia de la forma en la que se afrontan los problemas de los clientes y de ser capaces de demostrar que se entienden y que se hace lo mejor para solventarlos, de forma que también ante un contratiempo el usuario se vea sorprendido favorablemente. "Hay que entender dónde está la expectativa y superarla", insistió el primero.

El representante de Bankia recordó que su entidad afrontó una situación delicada en 2012, y se afrontó desde lo racional una responsabilidad con los clientes y con la sociedad en general. En Bankia lo más urgente en ese momento fue establecer y transmitir a toda la organización unos valores y principios sólidos, en el sentido de que ningún objetivo pudiera transgredir esos principios, según explicó el representante de la entidad. Ello ha llevado a poner al cliente en el centro, tanto es así que los indicadores de satisfacción de nuestros clientes se han ido recuperando y actualmente se encuentran en máximos históricos, añadió Ferrera.

El representante de Endesa apuntó además la multitud de canales que actualmente hay abiertos con el cliente, ya sea por vía telemática, telefónica o presencial. En este aspecto, indicó que el usuario debe de ser atendido por la vía que a él le resulte más cómoda, aunque eso suponga un gran esfuerzo para las empresas.

En materia de expectativas, Miguel Fernández admitió que existe un "lado oscuro", como es llegar a un nivel que la gente da por bueno, pero tener que ascender al siguiente "para que no se acabe la magia". "Nos tragamos todo lo bueno con una facilidad tremenda", y hay una presión en las empresas para seguir avanzando, manifestó. Además, indicó que "la gente ha alcanzado tal nivel de poder, que nos hemos vuelto locos".

Tortella señaló en relación a este punto que "a la gente le estamos dando aceleración, pero lo que quiere es inmediatez, lo queremos todo ya".

Ferrera indicó que hay que hacer entender a las personas que los servicios de valor tienen un coste debido al mucho trabajo que hay detrás de ellos, aunque también esgrimió la política de supresión de comisiones en Bankia si se domicilia la nómina.

El representante de IPRoom consideró que un fallo que cometen algunas empresas es que no canalizan correctamente la información inicial que se da al consumidor respecto a lo que se le ofrece realmente, lo que hace que las expectativas que se generan no sean realistas. "Hay que eliminar la letra pequeña y clarificar lo que quieres dar", declaró.

Oscar Celada añadió que un elemento fundamental es la confianza, y advirtió de que eso no se genera con una palabra, sino con muchísimas experiencias "y es un camino a largo plazo".

Juan Antonio Ferrera apuntó en este sentido la importancia que en Bankia se da a la certificación de la experiencia del cliente y a la comprobación de su nivel de satisfacción, para poder determinar si algo no se está haciendo bien.

La responsable de Dos Puntos indicó también que hay compañías que no están preparadas para escuchar lo que no quieren oir y tampoco saben gestionarlo de manera óptima. Por ello, señaló que a la hora de manejar los datos es fundamental saber qué se quiere medir.

Miguel Fernández afirmó que hay muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad económica y recursos suficientes para obtener y analizar los datos sobre los clientes, lo que supone jugar en clara desventaja respecto a los gigantes de cada sector. En este aspecto, el gerente de Mapfre en las islas recomendó que ante unos recursos limitados, lo fundamental es saber a dónde se va, y consideró que es una cuestión de "estrategia".

En relación a este punto, Aina Morano insistió en la importancia que para las pequeñas empresas tiene la empatía y el conseguir que el cliente se sienta en todo momento bien tratado.

Exceso de contactos

El director de Atención al Cliente de Endesa puso sobre la mesa el riesgo que se corre de un exceso de contacto con el cliente. Como ejemplo, recordó lo que sucede cuando alguien se quiere dar de baja de una compañía de telefonía, dado el enorme número de llamadas que pasa a recibir para intentar que se quede. En este sentido, defendió que la experiencia con el usuario termina cuando concluye el contacto con él. "Si está contento, ya está. Ya tendré una nueva oportunidad cuando el cliente quiera". En este sentido, señaló que si alguien opta por irse a otra empresa, Endesa no vuelve a contactar con él hasta pasado un año "porque hay que dejarlo tranquilo. La persecución telefónica es horrorosa".

Ferrera consideró que los clientes "sí demandan una proactividad, pero bien entendida", y apuntó que, por ejemplo, si hay un cambio fiscal, es bueno que se informe de esa cambio a los usuarios de un banco.

El representante de Endesa apuntó incluso el valor que los clientes dan ante el hecho de que telefónicamente se les atienda por una persona catalanoparlante y no desde un centro de llamadas que pueda estar en otro continente.

Celada puso sobre la mesa la necesidad de planes de fidelización para retener a los usuarios, aunque Marta Vicedo señaló que son muy complicados, porque se les puede captar con una ventaja en precio, pero luego convertir eso en una experiencia emocional se hace difícil. Pese a ello, reconoció que los clubes de fidelización se han generalizado.