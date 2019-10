Més se une a soberanistas de todo el Estado para exigir el "derecho a la autodeterminación"

El coordinador de Més para Mallorca y candidato de la coalición Més-Esquerra en las próximas elecciones generales, Guillerm Balboa, ha viajado hoy viernes a Barcelona para firmar un documento conjunto con otras fuerzas soberanistas del Estado en el que reclaman que se respete el "derecho a la autodeterminación" y las "libertades civiles y políticas". Se le llama Declaració de la Llotja del Mar al firmarse en este emblemático edificio de Barcelona.

El documento establece una lectura común de la realidad política de España y pide, entre otras cosas, el respeto al derecho a la autodeterminación y a las libertades civiles y políticas, así como la libertad de los presos políticos catalanes y el retorno de los exiliados.

Las fuerzas firmantes de la Declaración de la Llotja de Mar son EH Bildu, Esquerra Republicana, PDeCat, La Crida, la CUP, el Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Valenciana, Més per Menorca y Més per Mallorca. El documento establece un análisis común y pide diálogo para lograr "una modernización del Estado" y combatir los "retrocesos democráticos" que sufren las naciones que forman parte del Estado español y que no disponen "de ningún reconocimiento ni respecto a la plurinacionalidad".

Balboa ha asegurado que "Més Mallorca no podía faltar en esta cita con el resto de fuerzas soberanistas que, como nosotros, defendemos la autodeterminación y la superación del Régimen del 78". Asimismo, el candidato de Més-Esquerra ha asegurado que "es una buena noticia saber que disponemos de un análisis común y unos objetivos similares con el resto de fuerzas soberanistas".