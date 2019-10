Carmen Riu a los hoteleros: "Reduzcamos beneficios pero no rebajemos la calidad"

El panorama del sector turístico no puede estar más revuelto. A la desaceleración de las economías de la UE, la competencia de los destinos del Mediterráneo Oriental y el buen tiempo en el norte europeo, a Balears le ha estallado –al menos en la recta final de la temporada– la quiebra de Thomas Cook. A muchos hoteleros les ha pillado con 'los deberes sin hacer', como venimos oyendo las últimas semanas.

Por el peso en Balears de la turoperación y el turismo internacional, y el duro invierno que ahora arranca, Carmen Riu pidió ayer a los empresarios "no caer en la tentación de bajar la calidad" y, por contra, "reducir beneficios".

La consejera delegada de RIU Hotels ?sorts hizo esta afirmación ante la realidad del sector que lidia con la rissaga provocada por el gigante de la turoperación y la caída de precios que habrá en el verano 2020 en el archipiélago.

"En estos momentos están poniendo precios bajos para que otros turoperadores les contraten", constató la mallorquina en la jornada Perspectivas del sector turístico balear para 2020, organizada en Palma por la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) en el hotel Nixe Palace. "Lo entiendo perfectamente y lo acepto", acotó, para agregar lo que hará una compañía patrimonialista –como ella misma la define por seguir, a contracorriente de los gigantes nacidos en la isla– que se corresponde con el ADN del sector hotelero balear (familiar). Tras subir los precios un 2% "vamos a tener que hacer ofertas como no hemos hecho en estos últimos cuatro o cinco años".

Porque esta estrategia, que viene impuesta por el regreso de los destinos competidores, y baratos, imbatibles por sus ayudas públicas y la fluctuación de sus monedas, también "es jugar a precios", resaltó Carmen Riu. Sin embargo, "lo que no hay que hacer es caer en la tentación de bajar la calidad". "No, no, no", insistió la directiva de RIU. "Reduzcamos un poco nuestro nivel de beneficios, no rebajemos calidad".

Así ve la mallorquina la próxima temporada en la comunidad, y al menos también la de 2021. También quedó constancia durante toda la jornada de la APD, dirigida a directivos empresariales, de que el cambio climático es el gran desafío por y para la industria turística y que Balears tiene la oportunidad de convertirse en destino líder de la sostenibilidad. Al respecto, el conseller de Economía, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, recogió el guante que le lanzó Riu en este sentido –"¿Qué le parece a la Administración?"y recordó las leyes aprobadas en la pasada legislatura en esa senda. El socialista clamó porque vayan de la mano tanto las alianzas público-privadas como las inversiones del Estado español para "avanzar" todos de "forma conjunta" y que "la gente pueda vivir del turismo y con el turismo".



La silla caliente de Thomas Cook

En el encuentro – en el que participaron, entre otros Antoni Riera (Fundacio Impulsa), Joan Groizard (ministerio de Transición Ecológica) Onofre Pascual (Pabisa Hotels)– José Antonio Fernández de Alarcón (Monlex), moderador de la última mesa de debate, hizo reír al público: "El año pasado estaba aquí el representante de Thomas Cook [Hans Müller]. No voy a decir en qué silla".