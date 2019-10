El Supremo estudia si es legal el método de expulsión de migrantes en Baleares

El Tribunal Supremo va a estudiar si el procedimiento administrativo que está utilizando con frecuencia la Delegación del Gobierno de Balears para expulsar a migrantes sin papeles puede ser ilegal. El Alto Tribunal ha aceptado a trámite el recurso de un extranjero sin papeles que fue detenido en Mallorca, quien denunció que el Estado había utilizado un procedimiento administrativo ilegal para expulsarle del país, prohibiéndole la entrada en España durante un año.

El Supremo, con esta decisión, reacciona ante la discrepancia que muestran algunos magistrados, entre ellos los de Palma, que consideran que el método de expulsión que se utiliza con frecuencia en Balears es irregular, ya que el procedimiento administrativo causa indefensión al afectado. El epicentro de esta polémica se sitúa en que la Delegación del Gobierno suele recurrir a la fórmula de la tramitación preferente, con la que se consigue una expulsión más rápida, en vez de utilizar el procedimiento ordinario. La tramitación de estos dos sistemas de expulsión es muy distinta, aunque la administración tiene siempre la obligación de detallar la razón por la que utiliza un sistema u otro, pero en la mayoría de ocasiones no lo especifica.

El Tribunal Superior de Justicia ha venido respaldando el método de expulsión de la Delegación del Gobierno, aunque no sin dedicarles duras críticas. Y aunque la Sala sostiene que en la tramitación del expediente se debe explicar la razón por la que se acude al procedimiento preferente, en vez de hacerlo por la vía ordinaria, se ha interpretado que esta situación solo representa un error administrativo, pero no anula la expulsión. Sin embargo, en este Tribunal Superior de Balears no todos los jueces coinciden con esta interpretación. Así, la magistrada Alicia Ortuño ha venido denunciando en varias sentencias que el procedimiento administrativo que se utiliza en Balears para la rápida ejecución de la expulsión es ilegal, por cuanto sitúa al extranjero en una situación de indefensión. Ortuño ha mantenido que solo se puede recurrir al procedimiento preferente en casos muy excepcionales, como por ejemplo cuando el extranjero dificulta su expulsión, o su presencia en el país representa un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional. Por tanto, a juicio de la magistrada del TSJB, si no se dan estas tres circunstancias, estaría prohibido el uso del procedimiento preferente y la administración debería acudir siempre al sistema ordinario, pese a que la expulsión fuera mucho más lenta.

El Tribunal Supremo, en una reciente resolución, aprecia que el recurso que ha planteado este extranjero expulsado desde la Delegación del Gobierno en Balears merece ser aceptado a trámite, ante el interés casacional que representa el caso, dado que si se decidiera que este procedimiento es irregular, esta decisión podría afectar a todos los migrantes sin papeles que residen en España y sobre los que se ha decidido su salida del país.

Resolución firme



Ante el diferente criterio que muestran los jueces frente a esta polémica, el Supremo anuncia la necesidad de dictar un pronunciamiento definitivo y que aclare ante futuros casos sobre si el Estado puede o no utilizar el procedimiento preferente en todas las expulsiones, sin la necesidad de explicar la razón por la que se recurre a esta fórmula administrativa.