El PSIB, sobre el impago de los 78 millones: "El Gobierno ha hecho todo lo posible"

El PSOE balear entiende que con la llegada de los cien millones pendientes de la mejora de la financiación, "las reivindicaciones se han cumplido" y que por lo tanto no será necesario estudiar las "otras medidas" que los partidos del Pacto planteaban hace un mes para que los 177 millones bloqueados llegaran a Balears: "La parte del IVA no puede ser tramita, el Gobierno ha hecho todo lo posible", explicaba ayer ante los medios la portavoz de los socialistas en el Parlament, Silvia Cano.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre los partidos del Pacto aprobaron con los votos de El Pi y la abstención de Ciudadanos, una iniciativa con la que daban a Pedro Sánchez hasta el 1 de noviembre para hacer llegar a Balears los 177 millones bloqueados antes de "estudiar otras medidas". El martes, la presidenta del Govern, Francina Armengol, explicaba que si bien entre noviembre y diciembre llegarán cien millones de la financiación, los otros 78 millones ya no llegarán hasta 2020. Al ser preguntada si tras el impago de los 78 millones había que iniciar esas "otras medidas", la portavoz socialista aseguró ayer "entender que no". "Cien millones de estos fondos llegarán entre noviembre y diciembre", recordaba Cano, sobre los 177 millones señalando que "la parte del IVA no puede ser tramitada" y subrayando que el Gobierno de Sánchez "ha hecho todo lo posible".

"Sin duda obliga a Més a establecer un posicionamiento", respondió por su parte el portavoz adjunto de Més, Josep Ferrà. "Valoraremos esta información y si se deben estudiar estas otras medidas", expresó el ecosoberanista.