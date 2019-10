Consulta lo que han dicho los políticos de Baleares sobre la exhumación de Franco

La presidenta del Govern, Francina Armengol, celebró ayer que, 44 años después, el cadáver de Franco haya salido por fin del Valle de los Caídos. "Después de 40 años de espera, mis pensamientos están con las familias de las víctimas de la dictadura", ha escrito en su cuenta de Twitter.



La líder de los socialistas de Baleares ha añadido: "Día histórico para una democracia que hay que seguir dignificando con verdad, justicia y reparación para los miles de represaliados que todavía descansan en las cunetas".



Biel Company no ha hecho referencia directa en su cuenta de Twitter a la exhumación de Franco, pero ha acusado a Pedro Sánchez de usar otras noticias para tapar lo importante: "Aunque Pedro Sánchez intente taparlo con otras noticias, la realidad es que la gestión de vuelve a traducirse en más paro y destrucción de empleo", asegura en referencia a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).



Joan Mesquida, diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, realiza un análisis de la exhumación similar a la del PP. "Valorando los malos datos de empleo.Hoy Baleares registra un 15% más de paro que hace un año, y Pedro a Sánchez entretenido con los huesos de Franco. Desde Ciudadanos proponemos un Plan Nacional contra la precariedad para favorecer la creación de empleo de calidad", opina .



Por su parte, el diputado Josep Ferrà, portavoz de Més en el Parlament ha declarado: "Mi recuerdo, en el día de hoy, para todas las personas asesinadas por el franquismo y para sus familiares, especialmente para aquellas que todavía no han podido encontrar a los suyos".



El diputado en el Parlament y líder de Vox en Baleares, Jorge Campos , ha criticado el "espectáculo" de la exhumación del dictador. "Franco murió en la cama, eso hay que recordarlo. Los comunistas, que eran los únicos antifranquistas, supieron llegar a un acuerdo para superar el pasado. Ahora se monta un espectáculo para reabrir heridas".



"Es lamentable el espectáculo electoralista en torno a Franco", ha considerado. "Pedro Sánchez no es tan valiente con Torra como lo es con un señor que lleva 44 años en un féretro".



Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament, de Podemos, ha grabado un vídeo, en el que saca de una caja una figura recortada de Franco, representando la exhumación del dictador. Sin embargo se queja a Pedro Sánchez de que todavía "queda mucho franquismo por desenterrar: Primo de Rivera, los 140.000' republicanos socialistas enterrados en cunetas, los monumentos franquistas que aún perviven, así como una condena judicial al franquismo que todavía no ha llegado", lamenta. Y añade: "Al final va a tener que llegar un Gobierno con la gente para sacar al franquismo de las cloacas".





