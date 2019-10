Valtònyc ironiza sobre las acusaciones contra el abogado de Puigdemont

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, popularmente conocido como Valtònyc, ha ironizado hoy sobre las acusaciones contra el abogado de Carles Puigdemont y también suyo, Gonzalo Boye, que le acusan de limpiar dinero procedente del narcotráfico, según informaciones de varios medios. El cantante de sa Pobla, huido de la Justicia en Bélgica, explica en Twitter como le han llamado del programa Espejo Público de Antena3 Televisión haciéndose eco de ello. Y lo hace con ironía y sarcasmo: "Me han llamado de Espejo Público para preguntarme sobre la relación de Gonzalo Boye con el narcotráfico. Me he quedado de piedra. No sabía que mi camello era también abogado", ha escrito Valtònyc en Twitter desde Bélgica, donde se encuentra para eludir la condena de la Justicia Española.





Me han llamado de Espejo Público para preguntarme sobre la relación de Gonzalo Boye con el narcotráfico. Me he quedado de piedra. No sabía que mi camello era también abogado. — Josep Valtònyc?? (@valtonyc) October 23, 2019

Algunas informaciones de medios de Madrid apuntan a que se investiga a Boyepor su colaboración en el blanqueo de fondos del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo,. Las mismas informaciones apuntaban a que fuentes próximas al caso explicaron que en la investigación sobre el presunto lavado de dinero se encontraron con una anotación que decíaPor este motivo, y por orden de la Audiencia Nacional, hace unos días se registró el despacho de Gonzalo Boye en Madrid.El tuit irónico de Valtònyc rápidamente ha recibido muchas muestras de apoyo y en escasas dos horas superaba las 5.000 muestras de aprobación en la red social de Twitter.