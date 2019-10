Educación cede y abre la puerta a que los centros decidan su sistema de fichaje

La presión de todos los sindicatos representativos de educación en las islas exigiendo a la Conselleria que suspenda de inmediato la aplicación de su sistema de control horario de los profesores ha hecho mella en el departamento de Martí March que, sin renunciar a su herramienta de fichaje, ha comunicado a las organizaciones sindicales su disposición a que sean los propios centros los que decidan si la mantienen o si optan por un "sistema alternativo propio".

Esta postura figura en la documentación adjunta a la convocatoria oficial de la mesa sectorial de Educación para el próximo martes. En ella, la Conselleria abre la puerta a esta opción, después de que la aplicación de su sistema haya provocado un rechazo generalizado entre los docentes. "En estos momentos, en función de la información que va llegando desde los centros educativos durante esta fase en pruebas, y atendiendo a la diversidad de situaciones existentes, valoramos la posibilidad de que sean los centros los que puedan adoptar la decisión definitiva sobre la utilización total o parcial de esta herramienta (para el fichaje de los docentes) o de un sistema alternativo propio que garantice el control del cumplimiento del horario de permanencia del personal adscrito al centro", afirma la Conselleria.

Sin embargo, adelanta ciertas condiciones para la adopción de un sistema alternativo. Así, la decisión "se debería adoptar por consenso a partir de la propuesta de los equipos directivos al consejo escolar del centro", además de "tener en cuenta la valoración del desarrollo del instrumento en la fase de pruebas (el sistema de la Conselleria) por parte del claustro de profesores, criterios técnicos, de dimensiones del centro o de otra índole". Además, si se opta por un sistema alternativo, este "debería cumplir con los requisitos técnicos que garanticen su funcionalidad". Todo este proceso "se completaría con unas instrucciones específicas para los centros".

Los sindicatos aún están analizando la documentación, aunque desde el STEI su secretario general, Cosme Orell, mostró ayer sus reticencias a la espera de que Educación las concrete en la mesa sectorial del martes. "Es un pequeño avance, pero resulta insuficiente ya que el texto está lleno de expresiones verbales condicionales y dice que está valorando la posibilidad de que los centros puedan decidir el sistema, no que lo haya decidido", incidió Orell.

Entre las cuestiones que el dirigente del STEI no ve claras se encuentra la de que, si bien dejar en manos del consejo escolar del centro la decisión "no es ilegal" no forma parte "de las funciones propias que figuran en la LOE, Lomce y el Reglamento Orgánico de Centros". A ello añade que la Conselleria deberá aclarar en qué consistirían las instrucciones específicas para los centros.

Las juntas de docentes de todas las islas mostraron la pasada semana su unanimidad en el rechazo al sistema de fichajes impuesto por la Conselleria, en período de pruebas hasta enero. En la documentación adjunta a la convocatoria de la mesa sectorial, Educación rechaza algunas de las críticas recibidas.

Así, sostiene que "el uso de la herramienta de fichaje no modifica ni las condiciones laborales ni la jornada de trabajo del profesorado", ya que "recoge únicamente la parte de la jornada en la que se ha de estar obligatoriamente en el centro y que está fijada en el horario semanal del profesorado". Añade que el sistema "no implica más horas de permanencia en el centro" y que incluso "puede servir para constatar todo el trabajo que hace el profesorado en los centros".

"Reducir la burocracia"



Junto a ello, argumenta que el control de asistencia y puntualidad ya se efectuaba en los centros y que algunos "ya empleaban un sistema de fichajes propios y similar" al que ha puesto en marcha el GestIB", la herramienta de gestión integrada de la conselleria de Educación para la gestión académico administrativa de los centros docentes de Balears. Junto a ello, afirma que este sistema de fichaje se impulsó a raíz de "peticiones dirigidas a la Conselleria" para un sistema de control horario "común a todos los centros". Así, según defiende Educación, se trata de "una herramienta para facilitar el trabajo de las direcciones y reducir la burocracia".

En su defensa del sistema, asegura que no es "una medida punitiva ni tampoco fiscalizadora" ya que "la administración no consultará los registros, que se eliminarán automáticamente al finalizar cada curso escolar" y "no se aplicará ningún tipo de automatismo a la hora de registrar las ausencias del profesorado a partir del control del cumplimiento horario, ya que eso supondría vaciar de contenido las competencias de las direcciones como responsables del personal adscrito al centro".



ANPE



El sindicato ANPE consideró ayer que el sistema de fichaje para los profesores en los centros educativos de Balears es una "cortina de humo" de la conselleria de Educación para "no tener que hablar del Segundo Acuerdo Marco y del incumplimiento del primero". Así, según ANPE, evita negociar cuestiones como "la reducción de la jornada laboral de los docentes, el cobro del verano de los interinos o la reducción horaria de los docentes mayores de 55 años".