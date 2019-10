Brexit: "La sensación de lata de sardinas en el aeropuerto será poca en agosto"

Como si se tratara del cuento de la Cenicienta, Aena y Aduanas están preparados para transformar Son Sant Joan en un aeropuerto de sala única la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, fecha de salida del Reino Unido de la UE en caso de brexit sin acuerdo.

¿Qué quiere decir sala única? Pues que en el aeropuerto de Palma, como el de Bruselas, por ejemplo, todos los pasajeros tras recoger sus maletas, saldrán por una sola puerta –actualmente en Palma hay cuatro–. Habrá "dos canales" de salida, uno para comunitarios y otro para no comunitarios (terceros países). Este último, por el que circularán los británicos, ya como ciudadanos extracomunitarios –en 2018 Son Sant Joan recibió 5,4 millones de viajeros de ese país, el segundo mercado tras el alemán– estará identificado con colores: rojo (algo que declarar) y verde (nada que declarar).

Si entender cómo será el impacto del brexit en presión aduanera resulta difícil en un contexto de mercado único–Miguel Morey haciendo "un cálculo a ciegas" señaló ayer que el incremento de carga en Balears rondará entre un 3% y un 5%, al que tildo de "asumible"–, en materia aeroportuaria es fácilmente cuantificable. "En Palma habrá un incremento del 400% de viajeros, en Eivissa del 1.000% y en Menorca será "un miserable 2.500%", enumeró el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales.

"Me estoy imaginando el aeropuerto un fin de semana de agosto y la sensación de lata de sardinas va a ser poca", ilustró Morey sobre el panorama que se avecina en el archipiélago durante la jornada 'Empresa española ante el Brexit', celebrada en la Cámara de Comercio de Mallorca por las Secretarias de Estado de Comercio y Turismo, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y Aduanas.

Las salas únicas se irán mejorando y son la alternativa que prima en Europa ante el brexit. "No hay otra opción, a no ser que se construyeran nuevas terminales", subrayó Morey.

Ya es difícil gestionar las llegadas por picos en un aeropuerto estacional como el palmesano, con los filtros de control de aduanas actuales, dada la alta afluencia de pasajeros suizos o rusos. Es de prever que vienen grandes retos con el brexit. La próxima semana en Son Sant Joan se instalarán los kioscos DIVA (sistema electrónico para la devolución del IVA) de la Agencia Tributaria, para que los turistas extracomunitarios recuperen el impuesto de sus compras.

Son Sant Joan tendrá que enfrentar "un cuello de botella" en los accesos hacia la salida, que, sin embargo, no se reproducirá en el puerto de Palma. No recibimos barcos de un tercer país, y además se cuenta con un sala de control de aduanas. "El crucerista no es un turista de alto riesgo", aclaró Morey

Flexibilidad el día 1



"Todo lo que les he contado es lo peor de lo peor", dijo por su parte Alicia Sánchez, subdirectora general de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al centenar de asistentes a la jornada sobre el brexit, representantes de 75 empresas. "El 1 de noviembre vamos a ser flexibles porque si no va a ser un caos", reconoció ante la previsible, o no, retirada sin acuerdo del Reino Unido el 31 de octubre. El país británico también ha informado de que el primer día no habrá controles de mercancías en la frontera.

Las empresas tienen que "interiorizar que el Reino Unido es un tercer país", lo que se traduce en "coste, dinero y tiempo" para afrontar el nuevo escenario añadió la representante del Ministerio. Por otro lado, María Aparici, subdirectora general de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital, alertó sobre que hay que ser previsores con las nacionalidades de las tripulaciones en los barcos (solo europeas). "Un británico con título de su país no podrá navegar en un embarcación de recreo de la UE"

Información: http:// www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx .

Govern



La incertidumbre con el 'brexit' va in crescendo y el escenario es un continúo "hacer y deshacer", según escenificó ayer Antoni Vicens, director general de Relaciones Exteriores del Govern. Por tanto, al tratarse de "temas transversales de competencias estatales, el Consolat ha optado porque las conselleries más afectadas lideren en cada una de sus áreas los planes de contingencia ante el divorcio del Reino Unido de la UE. A la última reunión de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), en la que participan las CCAA, en septiembre, acudió el conseller Negueruela.