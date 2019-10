Juzgado por pegar un botellazo a su expareja en la cara en Palma

Un hombre ha sido juzgado hoy en Palma por pegar un botellazo en la cara a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento, y propinarle una patada en un callejón a la salida de un bar de la ciudad en diciembre de 2018. La fiscal ha solicitado una condena de seis años de prisión para el sospechoso por un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro de quebrantamiento. Mientras, la abogada defensora ha reclamado la libre absolución de su representado, que permanece encarcelado.

El acusado ha negado todos los cargos de forma tajante. El hombre ha recordado que el pasado 8 de diciembre de 2018 estuvo en un bar de la calle Manacor, en las inmediaciones del barrio palmesano de La Soledat, donde se tomó varias copas. "Estaba muy borracho, tuve que llamar a un amigo para que me recogiera y me llevara a casa. No podía conducir", ha asegurado el sospechoso.

"No me encontré con mi expareja en ningún momento. A ella no la dejan entrar en el bar. Ese día ella entró en el local y salió. Yo no fui detrás de ella, ni la golpeé con una botella de cerveza, ni la hice caer al suelo ni le pegué una patada", ha insistido el encausado.

"Ella estaba de fiesta, no sé cómo se hizo las lesiones en la boca. Mi amigo me llevó a casa y me quedé ahí hasta el día siguiente, el domingo. En ningún momento la he agredido", ha destacado el hombre.

Por su parte, la víctima ha confirmado que tuvo una relación con el acusado y luego le concedieron una orden de protección a su favor. "Yo le vi ese día dentro del bar y me fui. Estaba muy bebida. Caminaba rápido cuando vi a alguien grande por detrás, pero no sé quién era. Era alguien grande. No vi que fuera él. Todo fue muy rápido. Caí al suelo. Lo del botellazo fue sobre las doce del mediodía", ha explicado. La fiscal le ha preguntado cómo podía ser que en su declaración policial y en el juzgado sí incriminó a su excompañero y dijo que fue él quien la siguió y la agredió. "No le tengo miedo. Antiguamente hemos forcejeado, pero él nunca me ha agredido", ha precisado.

Un policía que acudió a ayudar a la perjudicada ha recordado que vio a la joven en un callejón, junto al bar, con la cara llena de sangre y pidiendo auxilio. "Nos dijo que estuvo en el bar, se encontró con su expareja, que tenía una orden de alejamiento, hubo una pequeña discusión y ella se marchó. Luego, vino el señor y le pegó patadas, puñetazos y creo que un botellazo. Ella dijo que fue su expareja", ha señalado el agente. "Había cristales en el suelo. La mujer estaba asustada, sollozaba, estaba histérica, llorando y llena de sangre", ha añadido el policía.

La forense ha confirmado que la víctima sufrió contusiones y hematomas en el rostro y una herida incisa en la mano y en el labio. Según su versión, estas lesiones son compatibles con un botellazo y con patadas y puñetazos.

Por último, dos familiares del acusado han subrayado que un amigo lo trajo a casa sobre las doce el mediodía, ya que se hallaba muy bebido y no se aguantaba en pie. Según detallaron, hasta el día siguiente no salió del domicilio.

La defensa ha argumentado que no hay pruebas para condenar al sospechoso, por lo que procede su libre absolución y su inmediata puesta en libertad. En cambio, la fiscal ha solicitado seis años de prisión para él.