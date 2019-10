Una nueva DANA amenaza a Mallorca con lluvias fuertes y tormentas a partir del martes

Una nueva DANA amenaza a Mallorca a partir del próximo martes, 22 de octubre. Así lo ha anunciado esta mañana el Servicio Oficial del Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares de la Aemet, matizando también que la predicción se realiza "aún con la incertidumbre típica de estas situaciones".



El antiguo director de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, Agustí Jansa, se adelantó veinticuatro horas a la predicción oficial. Pero mantuvo igualmente la prudencia. "La llegada, en torno a día 22, de una gota fría o DANA, en posición favorable para generar lluvias fuertes en el Mediterráneo, no es segura, pero es problable", anunció en su cuenta de Twitter.



La Agencia Estatal de Meteorología tendrá más datos sobre la depresión a partir de mañana viernes, a la vez que expresa que gota fría o DANA no siempre es cuestión de desastres, sino de lluvias fuertes acompañadas de tormenta, pero la afectación puede moverse en un margen muy amplio y todavía es pronto para concretarlo



Una DANA, o depresión aislada en altura, como la que puede afectar a Mallorca a partir de la próxima semana, es un sistema de baja presión en los niveles altos de la atmósfera que se ha separado por completo del flujo zonal en altura.



Típicamente, estas depresiones aisladas en niveles altos se hallan, en el hemisferio Norte, al sur del flujo establecido en altura. Sin embargo una DANA puede a veces no desplazarse hacia el Este como una borrasca ordinaria, sino permanecer casi estacionaria varios días, o incluso moverse de manera opuesta al flujo zonal del oeste (lo que se denomina retrogresión), lo que dificulta su predicción.







Aun con la incertidumbre típica de estas situaciones, todo indica que a finales de semana se descolgará una DANA que afectará a la Península y entorno, con continuidad de cara a los primeros días de la próxima semana (HRES-IFS. Z/T 500 hPa) pic.twitter.com/r85oCDlysL — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) October 17, 2019